バイエルン・ミュンヘンは現地時間水曜日、所属するスター選手ジャマル・ムシアラの健康状態について公式声明を発表した。ここ数日、負傷の詳細や受けた検査をめぐって議論が巻き起こっていたことを受けたもので、チームはチャンピオンズリーグのリール戦に向けてフランスへ出発する直前だった。

議論は、国際プロサッカー選手会（FIFPRO）が介入したことでさらに過熱した。 FIFPROは バイエルン ・ミュンヘン幹部の発言を批判し、健康上の事情を理由に年俸減額の可能性を公の場で語ることは、回復途上にある選手に容認できない重圧を与えるものだと指摘した。

さらに、負傷や調子の低下にかかわらず契約は尊重されるべきだと強調した。 バイエルン・ミュンヘンはムシアラの代理人事務所「11WINS」との共同声明の中で、前日の火曜日に行われた会談は実りあるものだったと説明した。 そのうえで、選手の健康が双方にとって最優先事項であり、回復してピッチに戻るまでの道のりにおいて全面的な支援を受けられることを強調した。 声明によると、ジャマル・ムシアラは2025年4月22日、欠神発作に似た症状が出たため初めて検査を受けた。

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この検査は、神経系の症状が初めて現れた直後に、バイエルン・ミュンヘンおよびクラブのメディカル部門と連携して実施されたという。 ドイツの名門クラブと選手の代理人事務所は、今後も協力と守秘の精神のもとで話し合いを続けることで合意したと明かした。 これは、ムシアラの健康状態をめぐる議論を沈静化させ、共同声明に盛り込まれた内容以外の詳細は公表しないという双方の意向を示すものだ。 こうした動きは、ムシアラがフィジカル面と技術面のコンディションを取り戻そうとしている最中に起きている。

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彼は健康上の問題で定期的に出場できない状態が続いたうえ、インターナショナルブレイク中に筋肉系の負傷を負い、再び戦列を離れることとなった。 このドイツ人選手は、筋肉系の負傷で約2カ月離脱した後、今月20日に行われたバイエルン・ミュンヘン対ケルン戦（1-1の引き分け）の終盤に出場した。 さらにリール戦に向けてチームとともにフランスへ遠征したが、それが必ずしも試合に出場できる状態であることを意味するわけではない。 ムシアラは以前、神経系の異常に関連する欠神発作を抱えていることを公表していた。

その際、自身の状態が健康を脅かすものではなく、今後も選手としてのキャリアを続けるつもりだと説明しており、彼の復帰はクラブ内外やファンの間で大きな関心を集めている。 バイエルン・ミュンヘンは、若きスターを取り巻く騒動が収束し、彼が本来の実力を取り戻すために必要な時間と支援を得られることを願っている。 とりわけムシアラは2030年までクラブとの契約を結んでおり、今後数年にわたってチームが頼りにする中心選手の一人と位置づけられている。