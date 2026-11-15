櫻坂46 ZOZOマリンスタジアムで天候逆転の熱演 約7万2000人を熱狂へ

櫻坂46が千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催したアニバーサリーライブ。雨の2日目でも約7万2000人を動員し、新センター谷口愛季の活躍や360度配置など徹底した演出で会場を包んだ。

櫻坂46 は14日と15日の両日、千葉県の ZOZOマリンスタジアム にて恒例となる アニバーサリーライブ を開催し、約7万2000人のファン「バディーズ」を熱狂させた。初日は快晴に恵まれたが、2日目は豪雨が降りしきる悪天候となるも、チームは天候を演出の道具に変え、野外ならではの迫力あるパフォーマンスを披露した。この2日間のライブは、自然条件の対照性が逆転の劇的な興行を生み出す舞台となった。

360度配置と客席発進で距離を解消

15日の公演では、開演前から雨が激しく降りしきる中、ファンたちの熱気は冷めやらなかった。主催側は通常では客席として使用しないバックスクリーンの直近まで見切れ席を開放し、外野に設置されたステージの裏側も含め、文字通り360度をファンで埋め尽くす演出を実施した。この配置により、広大なスタジアム特有の物理的な距離感を解消し、メンバーと観客をより近接させることに成功した。

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1曲目に披露された「思ったよりも寂しくない」では、メンバーたちが通常のステージ上ではなく、観客席から個別に登場するという新たな試みが取られた。巨大な会場において、物理的な遠さが感情の距離につながりかねない状況に対し、メンバー自らの足でファンへと近づいていく姿勢が、その後の熱狂の基盤となった。

悪条件を糧とした3時間37曲の熱演

合計3時間にわたって行われた熱演では、ステージ上は雨によってぬかりなく濡れ、滑りやすい危険な状態が続いた。また、雨を含んだ衣装の重さはメンバーの身体に大きな負担を強いるものだった。こうした野外ロックフェスや海外公演など、アウェー環境で培ってきた高いパフォーマンス力を総動員し、メンバーたちはその悪条件を味方につけた。

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アンコールを含む全27曲を披露する中で、特に注目されたのが最新曲「愛 MUST BE」のステージだった。雨という不快要素を演出の一部として取り込み、観客の視線を一瞬たりとも外させないような、確かな歌唱力と表現力で会場を包み込んだ。この曲は、櫻坂46の現在の音楽的スタイルと、メンバーたちの成長を象徴する重要なピースとなっている。

新センター谷口愛季がダンス力で輝く

アンコール直前に披露された「愛 MUST BE」では、新センターである谷口愛季（21）の存在感が際立った。以前に藤吉夏鈴（25）とハイタッチを交わした後のソロダンスでは、身長151センチという小柄な体格を逆手に取った、パワフルかつシャープな動きで会場中の視線を釘付けにした。

谷口愛季はPerfumeや乃木坂46などを輩出してきたアクターズスクール広島でダンス力を培ってきた。その徹底された基礎体力とテクニックは、濡れたステージという過酷なコンディション下でも崩れることなく発揮され、雨粒さえも演出に溶け込ませるような踊りで、ファンからの支持をさらに高める結果となった。

雨天決行が示す櫻坂46の確固たる存在感

今回のアニバーサリーライブは、単なる音楽パフォーマンスを超え、環境の不利を逆手にとったエンターテインメントの傑作となった。約7万2000人を動員したこの興行は、櫻坂46が抱える圧倒的なグループ力と、ファンとの信頼関係の深さを証明するものとなった。天候という不確実な要素があっても、メンバーの実力と演出の工夫により、確固たる「櫻坂ワールド」を構築し続けるその姿勢は、今後の活動においても注目すべきポイントである。