櫻坂46松田里奈が卒業セレモニーでキャプテン就任時の悩みと自信を持つまでの過程を明かす。同期やファンからの熱いメッセージに涙ながらに感謝の意を示した全容。

櫻坂46 の 松田里奈 が、2022年から務めていたグループの キャプテン 職を同期の 山﨑天 に引き継ぎ、 卒業セレモニー を無事に終えた。松田は就任当初の不安や葛藤を赤裸々に語り、4年間にわたるリーダーとしての成長と、メンバーやファンからの支持への深い感謝を述べた。

不安から自信へ キャプテンとしての歩み

松田はキャプテン就任当時、自身に確固たる自信が持てず、泣くことも多々あったと振り返った。しかし、3年目の節目を過ぎた頃から「自分がキャプテンだと自信を持って言えるようになった」と心境の変化を明かす。弱さもありつつも、周囲の力を借りながらチームを牽引していく役割を自覚していたという。

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4年目に入ると、メンバーに対して「こうした方がいい」と明確な提案を行ったり、話し合いの時間を設けて意識すべきポイントを指摘したりするようになった。松田はこれらがキャプテンとしての重要な仕事だと捉え、積極的に活動してきたと語る。その積み重ねが、現在のチームの基盤を作った。

松田は「グループのことを一番考えていた自信がある」と自負し、初期は不慣れな部分もあったものの、最終的には「松田がキャプテンで良かった」と評価されるようになったと実感した。大変な時期ではあったものの、楽しかった日々も多く、「キャプテンになって良かった」「キャプテンという役割は悪くなかった」と、任期全体を肯定的に総括した。

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同期とファンからの熱いメッセージ

セレモニーの後半では、二期生同期の田村保乃、森田ひかる、山﨑天がゲストとして登場し、松田との思い出やグループを引っ張ってきた姿勢への敬意を伝えた。特にキャプテンを引き継いだ山﨑からは、「感謝以上の言葉が今欲しい」という特大の感謝が寄せられた。山﨑は、ステージ上では涙を見せなかった松田が、終了後に階段を下りてきた際に流した涙を見て、「肩の荷が下りたのかなと感じた」と話した。

ファンからは、2022年に菅井友香が卒業セレモニーで「ゆっかーさんがキャプテンで本当に良かったです」と述べた発言を引用した手紙が届いた。送信者は松田に対し、その言葉をそのまま返したいと伝え、「まつりちゃんがキャプテンだったからこそ、このグループの今がある」と深く感謝の意を表した。この内容に松田は思わず涙をこぼした。

絆の継続と未来への決意

ファンからの温かい言葉に対し、松田は「そう思ってもらえるようなキャプテンになれて、ここまで活動してこれて本当に良かった」と喜びを表明した。メンバーだけでなく、「バディーズ（ファン名称）」の支えがあったからこそだと、心の底からの感謝を伝えた。素敵なメッセージを届けてくれたことへの報われ感を感じ、「やり切った思い」を語ってセレモニーの幕を閉じた。