櫻坂46の守屋麗奈が28日、自身のインスタグラムを更新し、愛犬・MOCOちゃんとの別れを伝えた。

守屋麗奈 photo：谷脇貢史 （C）ORICON NewS inc.守屋は「皆さまにご報告があります」と書き出し、MOCOちゃんとの思い出の写真とともに「私の大切な家族である愛犬のMOCOちゃんが先月10月21日に虹の橋を渡りました」とつづった。

「あまりにも突然のお別れで心の整理をするのに時間がかかってしまいご報告が遅くなってしまいました」と心境を明かし、「1ヶ月たった今でも突然襲ってくる寂しさで胸が苦しく感じるときがあります。 あんなに小さな身体であれほど大きな幸せを届けてくれたもこちゃん。 本当に天才だなって思ってます♡ もっと長く一緒にいたかったしもっと色々な場所に一緒に行きたかったな」と別れを惜しんだ。 続けて「一緒に過ごした9年7ヶ月。

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私の良いことも悪いことも全部見守ってくれたもこちゃん。 何気ない毎日の中にあったたくさんの笑顔や何気ない仕草、温もりと安心感 その一つひとつが大切な宝物です。 もこちゃんの周りを幸せにする力とたくさんの人に愛される力。 そんなもこちゃんを見習って私も頑張っていくね、と約束しました。