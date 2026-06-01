櫻井翔、嵐ラストライブ翌日に『news zero』で初テレビ出演 「でした」から「です」への言葉の転換に思いを語る

嵐の最終公演を終えた櫻井翔が、翌日NHKの深夜ニュース番組『news zero』にキャスターとして登壇。ライブでの感謝の言葉や「僕たちが嵐でした」から「です」への表現変更の意図、今後の個人活動への抱負を語った様子を詳しくレポートする。

5月31日に東京ドームで開催された嵐の最終公演――それは長年にわたるグループ活動に幕を下ろす瞬間であり、メンバーそれぞれにとってもファンにとっても感慨深い出来事だった。

翌日、櫻井翔（44）は初のテレビ出演として、NHKの深夜ニュース番組「news zero」に生出演した。 番組は月曜から木曜は午前11時、金曜は午後11時59分に放送され、櫻井はキャスターとして登壇し、ラストライブ直後の心境や今後の展望について語った。 冒頭で櫻井は普段通りの落ち着いた挨拶を行い、メインキャスターの藤井貴彦アナウンサーから「昨日は嵐のラストライブお疲れさまでした」と声を掛けられると、笑顔で「ありがとうございました」と返した。

その後、藤井アナとの対談が始まり、櫻井はファンに向けたインタビュー映像を紹介するコーナーで、「自分にとって嵐は青春だった」「お疲れさまでした」といった感慨深い言葉を語り、涙をこらえながらも明るく見守る姿が印象的だった。 ライブのハイライト映像が流れると、櫻井は照れ笑いを浮かべ「恥ずかしいな」とコメントし、緊張感と同時に温かい雰囲気を醸し出した。



番組はライブ最後のシーンも取り上げ、櫻井がメンバーの名前を一つずつ呼び上げ、涙を浮かべながら「僕たちが嵐でした」とファンに語りかけた場面を再現した。

だが、すぐに「いや、{僕たちがမ္း}です」と言い直し、過去形から現在形へと表現を変える瞬間に、ециал的な意味が込められていることが明らかになった。 മന്ത്രിは「自分の口から出た'でした'という言葉にちょっとビックリした」と語り、続けて「永遠にする、なんて言うとちょっと大げさですが、'です'という形が自然に感じた」と振り返った。 この言葉の選び方は、過去の活動を振り返りつつも、嵐という存在が今後もファンの心の中で生き続けるという決意表明と受け取れる。



櫻井はまた、グループ解散後の個人活動についても触れた。

キャスターとしての新たな挑戦や、俳優・歌手としての活動継続、さらにテレビ番組の制作やニュース解説への参加といった多方面での展開を示唆した。

「これからも自分ができることを探し続けて、皆さんに新しい形で貢献したい」と語り、ファンへの感謝と今後への意欲を改めて示した。 今回の出演は、嵐としての最後のステージを終えた櫻井が新たなステージへと歩み出す第一歩となり、視聴者にとっても感動と期待が交錯する瞬間であった





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櫻井翔 嵐 News Zero ラストライブ 言葉の転換

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