櫻井翔、阿部亮平（Snow Man）、川島如恵留（Travis Japan）が、12月2日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2522号（マガジンハウス）の表紙とグラビアに登場する。「くまのプーさん…

『anan』2522号表紙（C）マガジンハウス 櫻井翔、阿部亮平（Snow Man）、川島如恵留（Travis Japan）が、12月2日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2522号（マガジンハウス）の表紙とグラビアに登場する。

「くまのプーさん」原作デビュー100周年を記念し、「プーさんタイム」のスペシャルアンバサダーを務める3人が、『anan』の表紙で初共演。 絵本の一場面のようなシーンから、温かな陽の光の中で見せる笑顔まで、プーさんとともにノスタルジックな世界観を表現する。 中面では、2シーンのグラビアを掲載。 まずは、プーさんが誕生したイギリスをイメージし作られた郷愁感漂うセットの中で、それぞれが物語の中にいるような表情に。

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プーさんとの出会いを喜びながら触れ合うシーンは絵本のようなデザインに落とし込まれた。 自分磨きを怠ることのない努力家な3人が、大人なら誰しも心に秘める子供時代の懐かしさ、そしてちょっぴり寂しさのある表情を見せてくれるグラビアだ。 自分磨きを怠らない努力家な3人が、大人なら誰しも心に秘めている子ども時代の懐かしさ、そして少しの寂しさを感じさせる表情を披露。 冬の始まりを思わせる懐かしさのあるセットで、それぞれの人柄がにじみ出るグラビアとなった。

続いて、陽の光に満ちた真っ白な「いま」の世界観へ。3人がアンバサダーを務める「プーさんタイム」とは、プーさんのように「なんにもしないをする」、のんびりとその日を楽しむご自愛の時間のこと。 こちらの撮影では、現代に戻ってきた櫻井、阿部、川島が、忙しい日々の中で自分をいたわることと向き合う姿をイメージした。 思い思いに自分自身やプーさん、そしてお互いとの時間を楽しむ3人。 事務所の先輩・後輩として互いへのリスペクトを欠かさない3人のマインドも写真に表れている。100エーカーの森の仲間たちのように、それぞれの個性を尊重し合う優しい世界が作られた。

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一人でも、仲間と一緒でも「プーさんタイム」を過ごしたくなるようなグラビアとなっている。 インタビューでは、それぞれとプーさんとの出会いや、初めて3人で共演したことへの思いを語る。 ソロインタビューでは、まず各自とプーさんとの「出会い」について紹介。 勉強家な3人が、「プーさんタイム」を実践したり、哲学的に分析したり、プーさんを愛でたりと、それぞれ異なる受け止め方を明かす。

三者三様の考え方からは、共感できるエピソードも見つかりそうだ。 座談会では、スペシャルアンバサダーとして初めて3人で共演した感想や、お互いのいいところについて語り合う。ananの撮影中に見せた気遣いや、「くまのプーさん」の物語に登場するキャラクターの中で、お互いに似ていると思うキャラクターなど、ここでしか読めないエピソードが満載。3人の人柄や関係性が伝わる、ファン必読のインタビューとなっている。 寒暖差が激しいと予測されている今年の冬。

今号は、要所ごとに効果的に温める、「パーツ温活のススメ。2026」特集で、冷えた末端を回復する寝起きストレッチに、効率よく温める部分温活、乾燥し始める冬の温感美容法や内から温める薬膳スープレシピなど、忙しい人でもできる充実の内容となっている。 CLOSE UPでは、アイスダンススケーターとして新たなスタートを切った宇野昌磨に挑戦について、そして温活事情を聞く。 連載『Aぇ! 男たち』では、佐野晶哉とシンガーソングライターの石崎ひゅーいが、期間限定連載「THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY! 」では、timeleszの橋本将生が登場する。