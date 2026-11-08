櫻井翔が『BAKUNE』CMで新しいギフト概念「お疲れさまギフト」を提案

俳優の櫻井翔が出演する疲労回復パジャマ『BAKUNE』の最新CMが、疲れた人へ贈る「お疲れさまギフト」という新コンセプトを訴求。撮影時の演技へのこだわりや、櫻井自身が選んだギフトのシーン、プライベートなエピソードを交えて紹介する。

俳優の 櫻井翔 が主演を務める 疲労回復パジャマ 『 BAKUNE 』のテレビCMが、これまでのシリーズとは異なる新展開で話題を呼んでいる。 このCMは、疲れた人に「お疲れさま」という言葉を伝え、その気持ちを具現化する" お疲れさまギフト"という新しいギフトの形を視聴者に訴求している。 櫻井翔 が優しい笑顔でパジャマ『 BAKUNE 』を贈る姿を通じて、受け取った瞬間だけでなく、着るたびに何度もうれしさを感じられる商品の魅力を描き出している。 以前から「元気な櫻井」と「疲れている櫻井」が掛け合う一人二役シリーズで好評だった本作だが、今回は初めて「アンバサダーであり『 BAKUNE 』ユーザーの代表」として 櫻井翔 本人が登場した。 プライベートでも「お疲れさま」の気持ちを込めて『 BAKUNE 』を贈った経験があるという彼の自然な演技が、このCMの大きな見どころとなっている。

撮影現場での演技への徹底したこだわり

撮影現場では、櫻井翔の演技力に対する高い専門意識と作品作りへの執着が垣間見える一幕が複数確認された。 カメラに向かってメッセージを送るシーンでは、圧倒的な演技力で"一発"撮影を成功させたものの、櫻井翔自ら「もう1回やってもいいですか？」と、同じカットの再撮影をスタッフに要望した。 当然ながら次のテイクも完璧な演技でOKとなったが、この行為に対し周囲のスタッフからは驚きの声が上がり、彼の真摯な姿勢が印象的だった。 撮影本番ではカメラに正対してひとりでセリフを話すカットが多かったが、中でも「BAKUNE」が入った巾着袋を抱くシーンにおいて、彼の細やかな気配りが光った。 撮影スタッフを気遣いながら、ロゴの角度や手の位置など細かな部分まで神経を使い、優しさを発揮していたという。 このような準備と集中力が、最終的な映像のクオリティに大きく貢献していると言えるだろう。

Also read TENTIAL、Perfumeとコラボしたリカバリーウェア「Perfume×BAKUNE」をファンクラブ会員限定販売

アドリブが彩る自然な交流とギフトの場面

CM内では、老夫婦に対して「お疲れさまギフト」として『BAKUNE』を手渡す場面が描かれている。 このシーンでは、和やかに会話を楽しみながら演技に臨む櫻井翔の姿が映し出され、待機中に3人で談笑する様子を見たスタッフからは「まるで本当の親子みたい」とささやく声が聞かれたという。 撮影本番でカメラが回ると、櫻井翔は「お疲れさま」と自然なトーンでねぎらいの言葉をかける一方で、「これは『BAKUNE』っていってね…」など、台本にはないアドリブのトークを織り交ぜた。 独自の言葉選びで撮影現場の空気を盛り上げるその様子も、視聴者に親しみやすさと新鮮さを与えている。 このような自然なやり取りが、商品の宣伝ではなく、人間味あふれるストーリーとして伝わっている点も評価されている。

Advertisement

海外取材の経験から見た新しい贈り物の形

櫻井翔自身は、今年度は海外での取材仕事が多かったため、言語や文化の違いを超えたコミュニケーションについても深く考えている。 「今年は海外での取材仕事が多かったので、ひとつでも多くの国のあいさつを覚えていきたい」と話し、具体的な言語への挑戦を明かした。 「ハロー」や「ボンジュール」から始まって、スペイン語の「ブエノス タルデス」、アラビア語の「アッサラーム・アライクム」などの挨拶を学び、せめて「こんにちは」と「ありがとう」くらいは少しずつ覚えていきたいと願っている。 このようなグローバルな視野は、彼の演技や表現活動にも反映されていると思われる。 また、お仕事でご一緒する方にお渡しすることが多いギフトについて、「出産祝いはお子さんに向けて産着やおくるみを渡すが、お母さんに贈った方がいい」と考えるようになった。 お母さんだけを贈るわけにはいかないため、ご夫妻に「おめでとう」の意味も込めて『BAKUNE』を渡すというエピソードを語った。 親になった人へのプレゼントという選択肢も、彼自身の視点から提案されている。

断捨離から『BAKUNE』選定までのプライベートな理由

櫻井翔は『BAKUNE』について、「広くお渡しできるな、広く喜んでいただけるな」と常々感じているという。 これは単なる商品としての良さだけでなく、贈り物としての汎用性の高さを示している。 日常生活では部屋の整理や断捨離を進めており、大量にシュレッダーしたい時や不用品を回収したい時には、専門業者の手配情報を集め、一気に手配してスッキリさせたいと考えている。 できれば今年中にそれを終わらせ、キレイな気持ちで年を越したいという希望も語っている。 このような生活習慣の中、彼自身が愛用している『BAKUNE』のモデルは「ベロア」だという。 生地の光沢感があり高級感が出るだけでなく、触った際の生地感が気持ちいいと評価している。 冬に暖かさを感じられるこの素材は、まさに"お疲れさまギフト"にふさわしいと確信している。 自身の体験を基にした推奨は、視聴者にとって説得力のあるメッセージとなっている。