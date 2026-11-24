俳優・櫻井翔が主演を務める日本テレビ系「占拠シリーズ」第4弾となる新春2時間スペシャルドラマのタイトルが『白銀山荘占拠』であることが25日、発表された。放送日時は、2027年1月10日午後10時とな…

公式Xでは、占拠場所を当てるキャンペーンが展開され、数多くの占拠場所の候補が投稿されていた。 武蔵三郎のプライベートが見られる、休暇先などのヒント情報から「スキー場」という解答や、「温泉旅館」「ゲレンデ」など多くの答えが投稿された。

そして、今回の占拠の舞台が深雪に閉ざされた雪山の山荘「白銀山荘」だと明かされた。 今回の占拠場所が雪の中に佇む山荘“白銀山荘”だと知ったときの感想を問われた櫻井は「プライベートで雪山や山荘に行くときはバケーションとしてワクワクする場所なので、最初は『楽しみだな！ 』と思ったんですが、でも、すぐに『いや待てよ、ドラマの撮影となると大変じゃないか…？ 』と思い直しまして（笑）。

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一体どんな現場になっていくのか。 まさに新しいチャレンジだなと思っています！ 」とコメントを寄せた。 新たな謎は、白銀山荘を占拠する武装集団たちの姿。

『大病院占拠』では鬼の面をかぶった武装集団、『新空港占拠』では干支（えと）の面をかぶった武装集団、『放送局占拠』では妖怪の面をかぶった武装集団だった。 今回はどんな面をかぶっているのか。 櫻井が刑事・武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は、2023年の『大病院占拠』、2024年の『新空港占拠』、2025年の『放送局占拠』と続編が制作され今作は4作目となる。 占拠シリーズの醍醐味は、次々に突きつけられる面で顔を隠した武装集団からの要求。

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そして迫りくるタイムリミット。 物語が進むにつれて、明らかになる犯行の動機。 明かされる犯人たちの素顔。 しかし、明らかになればなるほど隠されていた真実は深い謎を刻む。

この息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。