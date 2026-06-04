櫻井が語る「なんとなく違う」気持ちへの対処法と、新しい環境への挑戦

櫻井が「なんとなく違う」気持ちへの対処法と、新しい環境への挑戦について語った

インタビューでは、CM の中で描かれる「なんとなく違う」という気持ちへの 対処法 を聞かれると、「もやもやした時は、まずは徹底的に調べますね。 辞書をひいたり、最近だとAI に聞いたり、自分が納得するまで調べます」と回答。

一方で、「それでも答えが出ない時は、無理に解決しようとせずに、時間に任せることもあります。 向き合うことも大事だし、一度距離を置くことも大事。 僕は状況に応じて選ぶようにしています」とコメント。 また、もし今、別の仕事に挑戦するとしたら、どんな仕事をしてみたいかという話題では「全くできないという意味で、美術館の学芸員に憧れます。

最近、海外の美術館に行ってゴッホ、モネ、レンブラントの作品を見たのですが、自分にはその作品の知識がないと感じて。 学芸員の方の知識があれば、もっと作品を楽しめるんだろうなと思って、自分にはないものだからこそ素敵な仕事だなと思います。 ただ、音楽に近い分野で長く仕事をしてきたので、音楽業界に関わる仕事は楽しめるんじゃないかとは思います」と明かしました。 そして、新しい環境に挑戦する人へ櫻井さんは、「そんな時はワクワクと同時に不安もあると思います。

ただ、その不安は時間とともに少しずつ向き合いながら解消されていくものだと思います」とコメントし、「ワクワクする気持ちを大切にしながら、不安とも向き合って、新しい環境でのチャレンジを楽しんでいただけたら嬉しいです。 応援しています。 頑張ってください」とメッセージを送りました





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