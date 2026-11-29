アイスダンスで7位となりフリーダンスでレベル4を揃えた櫛田育良・島田高志郎組が、表現力向上のためバレエやタンゴを学びながら全日本選手権へ向けて意欲を示した。

アイスダンス で合計161・34点の7位となった「いくこう」こと櫛田育良（19＝木下アカデミー）、島田高志郎（25＝木下グループ）組が29日、 GPシリーズ デビュー戦から一夜明けて取材に応じた。

前日のフリーダンス（FD）は97・57点をマーク。 改良を重ねた3つのリフトとツイズル、スピンで最高難度のレベル4をそろえた。 櫛田は「後から自分で見返してもすごく良かった演技だった。 リフトでレベルをそろえられたことが一番大きな収穫」と振り返り、「もっと出来栄え点（GOE）が取れるように工夫できる部分はある」と次を見据えた。

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一方でリズムダンス（RD）には課題が残った。10－11年シーズン以来16季ぶりに採用されたパターンダンス課題「ゴールデンワルツ」は、10年バンクーバー、18年平昌五輪を制したテッサ・バーチュー、スコット・モイヤー組（カナダ）の当時の映像を何度も見て研究してきたという。 島田は「皆さんが持つ想像の何倍も大変」と笑いながら話し、「トップのチームを見ると感情が動きに表れている。 どう見せていくかが課題」と分析した。 表現の幅を広げるため、氷上外でもバレエや社交ダンス、アルゼンチンタンゴのレッスンに取り組んでいる。