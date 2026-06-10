機器の形状に合わせて冷却面が可変する冷却パッド、ペルチェ素子で効率的に熱を吸収

新しい冷却パッドは、機器の背面に密着する独自構造によりペルチェ素子で直接冷却する。17インチノートPCからスマートフォンまで対応、約224gの軽量設計でUSB給電、最大30dBの静音性を実現。高負荷作業時の熱対策に適した実用的な周辺機器だ。

最大の特徴は、機器の形状に合わせて冷却面の角度が変化する独自構造である。 従来の冷却台のように空気を送り込む方式ではなく、冷却面を ノートパソコン やタブレットの背面にしっかり密着させることで、発熱部分から直接熱を効率よく吸収する設計となっている。

ペルチェ素子を採用した直接冷却方式を採用しており、長時間の動画視聴やオンライン会議、資料作成、クリエイティブ作業など、高負荷がかかる場面での熱対策に特に適した製品だとされている。 対応機器は17インチクラスのノートパソコンから、タブレット、スマートフォンまで幅広く対応している。 重量は約224gと軽量でコンパクトにまとめられており、外出先への持ち運びにも便利だ。 USB給電式であり、モバイルバッテリーやUSB充電器と組み合わせれば、自宅やオフィス、出張先などでケーブルを接続するだけで動作する。

静音性にも配慮されており、最大稼働時の騒音値は約30dBに抑えられている。 これは図書館や静かなオフィスに近いレベルであり、オンライン会議中であっても動作音が気になりにくいため実用的である。 カラーはブラックで、多くのデバイスやデスク環境に自然に溶け込むデザインだ。 熱による動作の低下や、デバイスを触った時の不快な熱さを抑えたいユーザーにとって、手軽さと冷却性能を両立した注目の周辺機器と言える





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