俳優の橋本環奈（27）が25日、都内で行われた「TOFROM YAESU TOWER 盆灯聖路 Christmas 2026」点灯式に登場。10年後の自分について語った。

俳優の橋本環奈（27）が25日、都内で行われた「TOFROM YAESU TOWER 盆灯聖路 Christmas 2026」点灯式に登場。10年後の自分について語った。 橋本は、和風な花柄のブルーのドレスで登壇。

“10年後の自分に言葉を送るなら”との質問を受けた橋本は「いろんな取材先でいろんな言葉をお伝えしているんですが、一番モットーにしているのは“今を楽しむということ”」と話した。 そして「あまり目標だったり、未来のことを深く考えるタイプではないので、本当に10年後、自分がこの仕事を続けているか、何をしているのかも全く自分の中で想像できていないので、とにかく今を楽しんでほしいなというのを10年後も変わらず伝えたいな」と力を込めた。 続けて「自分自身も直感を信じて進みたい。10年後も人生を楽しんでいければいいな。

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楽しんでねって感じです」と質問に答えた。10年後は「想像できない」といい「橋本環奈ってどうなっているんだろうなという世間のイメージもいい意味で期待を裏切っていきたい。 そのハードルをどんどん超えていきたいと思います」と力強く話していた。 東京駅直結の大規模複合施設「TOFROM YAESU TOWER」では26日から、「盆栽クリスマスツリー」が登場。12月25日まで、日本の伝統文化である盆栽と西洋のクリスマスツリーを掛け合わせたツリーが館内を彩る。 盆栽ブランド「TRADMAN'S BONSAI」の創業者で、松葉屋社長の小島鉄平氏も登壇した。