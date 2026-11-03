橋本将生初主演映画『お姉ちゃんの翠くん』完成披露試写会で役作りの秘話を明かす

timeleszの橋本将生が初主演で挑んだ映画『お姉ちゃんの翠くん』の完成披露試写会が開催された。原作漫画の人気や翠くんの魅力、主演として演じる上でこだわった「かっこよさ」の研究について詳細に語った。

timelesz のメンバーである 橋本将生 が3日、東京都内で行われた映画『 お姉ちゃんの翠くん 』（12月4日公開）の 完成披露試写会 に登壇した。映画への出演や役作りに関する思い、そして本作に対するリスペクトを込めた取り組みについて、橋本は詳細なコメントを残した。同作品は橋本にとって映画初出演にして初主演となる注目の一作である。

初主演へのプレッシャーとリスペクト

橋本は、最初にこの役柄のオファーを受けた時の心境を振り返り、当初の驚きと感謝を率直に明かした。最初にこのお話をいただいた時に、すごくびっくりしましたと振り返りながら、まさか初出演で初主演をやらせていただけるなんて、こんな恵まれたことはないなと思いましたと述べた。しかし、同時にどこかプレッシャーを感じていたとも告白し、初主演という重圧をどのように受け止めていたかがうかがえる。

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そのプレッシャーに対して、橋本はそれを悪い意味ではなく、作品への敬意として捉えていたことが語られた。でも、それが嫌なプレッシャーではなくて。この作品へのリスペクトを込めてしっかり演じようと思っていたので、いいプレッシャーを感じながらこの座長という立場を全うできたんじゃないかなと思っていると、無事映画が完成したことへの達成感を語った。この姿勢が、橋本の演技への真摯な取り組みを支えていた。

原作漫画と物語の概要

本作は、目黒あむ氏の同名漫画を映画化した作品であり、12月4日に公開される予定だ。物語は、姉の彼氏である翠くんに苦手意識を持つ女子高生のヒロイン・スイを描いている。スイは受験勉強をきっかけに翠くんと距離が近づき、翠の意外な優しさを知るにつれ、いつしか恋に落ちてしまう展開となる。絶対に好きになってはいけない人を好きになってしまったという、切ない初恋の物語が描かれている。

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翠くんの「かっこよさ」の研究

主人公の翠くんの役作りにおいて、橋本が最も大切にしていた点について語りが及んだ。主人公を演じる上で大切にしたことを聞かれると、翠がものすごくかっこいいので、観ていただく方にかっこいいと思っていただけるように、まずはかっこいいとはなんだということを研究したことと述べている。この問いかけに対して、単なる外見だけでなく、内面からの魅力を追求していたことが示唆される。

さらに、笑った顔や表情がすごく素敵なので、その部分にもこだわりましたと付け加えた。翠くんの魅力の核である「かっこよさ」と「優しさ」を表現するために、橋本は表情一つ一つまで細かく意識を向けて演技に臨んだ。この研究熱心さが、作品の完成度の高さに貢献していると考えられる。

今後の作品への期待と展望

こうして完成に至った『お姉ちゃんの翠くん』は、橋本将生にとって大きな転機となる作品である。初主演としての重圧をバネに、原作ファンだけでなく、映画を観るすべての人々に翠くんの魅力を伝えたいという思いが強い。橋本自身がリスペクトを込めて演じたこの作品は、12月4日より公開され、多くの人々の心を掴むことが期待されている。橋本の演技力と、原作が持つストーリーの力が相まって、素晴らしい作品となっている。

完成披露試写会という舞台で橋本が語った言葉からは、俳優としての成長と、作品に対する深い愛情が伝わってくる。今後の橋本将生の活躍にも注目が集まることは間違いなく、この作品がその新たなスタートラインとなるだろう。映画ファンにとって、また橋本のファンにとっても、見逃せない一作となった。