橋下徹氏、田嶋陽子氏の高市早苗評に異議 選択的夫婦別姓で立场の違い浮き彫りに

元大阪市長の橋下徹氏が読売テレビ番組で、田嶋陽子氏が高市早苗氏を評価した内容に対し、政策面での不一致を指摘し、選択的夫婦別姓への賛成を表明した。女性政治家の評価とジェンダー政策を巡る議論が展开。

元大阪市長で弁護士の 橋下徹 氏（56）が、7日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（関西ローカル）に出演した。 番組ではジャーナリストの石原伸晃氏がVTR出演し、「ポスト 高市早苗 氏」のトップ5を予想した。

パネリストが石原氏の予想を当てる形式で進行した。 元参院議員で女性学研究者の田嶋陽子氏（85）は、高市早苗氏が「ポスト高市」の1位であるとし、「女性の総理大臣が誕生したことは非常におめでたいこと」と前置きした上で、「あれだけ自民党のエッセンスを生きている人はいない。 高市さんは悪く言えば、自民党、あるいは男社会に過剰に適応した人」と持論を展開した。 さらに「夫婦別姓には反対で、高市さんはいろんなことで自民党の男性と同じ考えを持っている人。

政治家としては自民党の中でプリンシプルを守っている人。 自民党の男の人にとってはかわいくてしょうがない」と語った。 これに対して橋下氏は、「田嶋さんのこれまでの運動とかには敬意を表します」と述べつつも、「いまの論は絶対にやってはいけないと思う」と異議を唱えた。 さらに「政策面で高市さんと合わないところはある。

政策面で自民党の方に行っているだけ。 僕も選択的夫婦別姓には賛成です」と話した。 この放送では、政治的な後継者育成や、女性政治家の評価、夫婦別姓問題などが議論の焦点となった。 田嶋氏は高市氏を自民党内部での存在として評価する一方で、橋下氏は政策面での差異を指摘し、ジェンダー観の相違について言及した。

高市氏は現在、自民党内で重要な位置を占めており、今後の政局においてその存在感が注目される





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