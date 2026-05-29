橋下徹氏、阿部氏問題に「家庭内解決の余地を奪う社会的雰囲気」と批判 ‑ 復帰を訴える

橋下徹氏はABCテレビの番組で、阿部氏が辞任に追い込まれた背景に家庭内で解決できるはずの問題が社会的に過度に介入されていると指摘。児童相談所や警察の対応を評価しつつ、阿部氏の復帰が子どもの安全に最適と主張した。

橋下徹 氏は27日、関西ローカル局ABCテレビの情報番組『newsおかえり』に出演し、 阿部氏 をめぐる最近の騒動について見解を述べた。 氏は、まず「最後に介入したことの最大の問題は、家庭内で解決できそうな事案にもかかわらず、 阿部氏 が辞任せざるを得ないという社会的雰囲気が生まれた点だ」と疑問を投げかけた。

その後、28日未明に自身のX（旧Twitter）で、阿部氏の子どもを守るために大人が行動したことを評価しつつ、もし家庭で対応可能な事案であると確認できたのであれば、阿部氏は復帰させるべきだと主張した。 氏は「注意や指導は必要だが、復帰させることで子どもの安全が第一に守られる」と付け加えた。 続いて、橋下氏は児童相談所や警察の対応についても言及した。

「今回の件に関して、児童相談所も警察も問題はなかった。 子どもを守るという観点からは、過剰に感じられるかもしれないが、家庭への介入は現在の政府の方針に合致している」と述べ、過去に知事や市長として自らの責任で児童相談所に「間違っていてもとにかく家庭に介入してくれ」と指示した経験を語った。 氏は「もし後で子どもの命が失われたら、それは取り返しのつかない後悔になる。 だからまずは介入することが重要だ」と強調した。

しかし同時に、介入のタイミングとその後の対応のバランスにも危惧を示した。

「介入は必要でも、家庭で解決できると判明した時点で止めずに制裁を加えると、児童相談所や警察は躊躇してしまう。 ペナルティーが過大になると、今後の介入が阻害されるリスクがある」と警鐘を鳴らした。 最終的に、橋下氏は「児童相談所が子どもが危機に瀕したと判断した時に連絡を受け付けるのは当然であり、警察の対応も適切だった」と評価しつつ、阿部氏の辞任が家庭内での解決の余地を奪う結果になっている点を改めて指摘した。

氏は「阿部氏が復帰すれば、家庭内での適切な対応が前提となり、子どもにとって最も幸せな結果になるはずだ」と結論付け、現在の社会的風潮が本来の目的である子どもの安全確保から逸脱していることを問題視した





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