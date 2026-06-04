橋下徹氏、辺野古転覆事故で協議会の対応に苦言「法を超えた誠実さが必要」

橋下徹氏が沖縄・辺野古沖の転覆事故について、抗議船を運航した協議会の責任や共産党の関与に言及。法的には団体責任はないが、亡くなった高校生への誠実な対応を求めた。

大阪府知事や大阪市長を務めた弁護士の 橋下徹 氏（56）が4日放送のBSフジ番組「LIVE プライムニュース」に出演し、沖縄・ 辺野古 沖で発生した 転覆事故 について自身の見解を述べました。

この事故では、同志社国際高校（京都）2年の武石知華さんを含む2人が亡くなっており、抗議活動を行っていた船が転覆したものです。 橋下氏は、事故を起こした抗議船を運航していたヘリ基地反対協議会の責任などについて議論し、海上運送法の登録義務違反に基づき国が死亡した船長を刑事告発した経緯を説明しました。 また、共産党の沖縄北部地区委員会が同協議会の構成団体に入っていたことに関し、田村智子委員長が「修学旅行の高校生を船に乗せたこと自体が重大な誤りだった」と謝罪したことも伝えられました。

橋下氏は、協議会の主張自身とは真逆であるものの、主張が違うからといって法に基づかない批判を行うのは良くないと指摘しました。 具体的には、協議会が運航者であるとしても、日本の刑法は団体に責任を負わせるものではないため、団体責任は存在せず、あくまで個人責任となると説明。 その上で、今回の事故は船長たちの登録義務違反や過失の問題に帰着するという見解を示しました。 一方で、真相究明のためには、現在の登録義務違反による刑事告発だけでなく、過失致死の容疑での告発も視野に入れるべきとの私見も述べました。

さらに橋下氏は、法の話とは別に、共産党のような政党が一部関与している以上、法を超えた形での誠実な対応が求められると苦言を呈しました。 亡くなった子どもさんの人生を考えれば、民間企業であればこのような会見で企業が潰れかねないと例示し、トップを含めてより真摯な態度が必要だと強調しました。 橋下氏は、この事故で将来の長い人生を奪われた子どもが亡くなったことに対する関係者の態度やふるまいは適切ではないと個人的に感じたと述べ、今後の対応に期待を寄せました。

この事故は、辺野古新基地建設に反対する活動の中での悲劇として、多くの議論を呼んでいます。 抗議船の運航管理体制や関係者の法的責任、そして政治団体の関与のあり方など、多角的な検討が求められています。 橋下氏の指摘は、法と倫理の両面から今後の対応の方向性を示唆するものと言えるでしょう。 亡くなった高校生への哀悼の意を表するとともに、再発防止に向けた徹底した原因究明と、関係者による誠実な対応が強く望まれます





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