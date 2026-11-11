横綱豊昇龍が宇良に押し出され金星配給 右膝手術後の復帰相撲で初黒星

横綱・豊昇龍が東前頭2枚目・宇良に押し出され、3場所連続休場からの復帰戦で金星を配給した。右膝手術の影響か序盤で連敗し、進退や休場の可能性も浮上している現状を伝える。

横綱・ 豊昇龍 は東前頭2枚目の宇良に押し出され、2日連続で金星を配給した。3場所連続の休場から復帰したが、序盤戦でまさかの2連敗を喫し、現在の成績は2勝2敗となっている。 右膝手術 の影響が懸念される中、横綱昇進後11場所目での初賜杯へ暗雲が垂れ込めている。

宇良が一方的に押し出し金星獲得

宇良は2022年秋場所以来となる3個目の金星を獲得した。立ち合いからもろ手を組み、低い姿勢で突進する宇良に対し、豊昇龍はまともに引く形となった。呼び込む形となりバランスを崩すと粘れず、約2秒で土俵を割った。力なく一礼して花道を引き揚げた様子は、一方的な展開だったことを示している。

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右膝手術後の状態と師匠の反応

豊昇龍は7月末に右膝の手術を受け、先場所全休から復帰した。横綱昇進後10場所で優勝がなく、今場所で成績不振となれば進退問題が浮上する可能性もある中での出場だ。初日から2連勝で順調な滑り出しかと思われたが、一転して厳しい土俵となった。師匠である立浪親方（元小結・旭豊）は「駄目でしょ。厳しいよ」と言うしかなかったという。

浅香山審判長が負け方を指摘

3日目の取組後、部屋宿舎に戻った際は立浪親方に右膝の状態を確認された。師匠は「ヒヤッとしたけど大丈夫だったみたいで。何も言ってなかった」と明かし、病院にも行かなかったという。ただ、この日は足腰の粘りを欠いて連敗した。浅香山審判長（元大関・魁皇）は「あまりにも負け方がひどかった。もし膝が悪いのであれば（休場も）考えないといけない。そうでなければ立て直してもらいたい」と指摘した。

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熱海富士が単独トップに立つ

関脇・熱海富士は小結・美ノ海を寄り切り、無傷4連勝で早くも単独トップに立った。一方、豊昇龍は5日目に幕内・藤青雲戦が組まれる。3日連続金星配給となれば、途中休場に追い込まれた昨年7月の名古屋場所以来となる。横綱在位11場所目で賜杯を逃せば、昇進後Vなしの場所数が年6場所制となった1958年以降で朝潮、柏戸、3代目若乃花と並んで最長となる。

正念場で底力を見せるか

不名誉記録阻止どころか、序盤戦で黒星を重ねれば休場の可能性も浮上する状況だ。立浪親方は「休場はできない」と奮起を求めたが、本来の相撲とはほど遠い内容となっている。27歳の横綱は正念場で底力を見せられるかが問われている。付け人を通じて取材を断った豊昇龍の次の動きが注目される。