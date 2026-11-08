横綱豊昇龍が復帰初戦勝利 大の里は黒星発進で幕開け

右膝手術後の復帰初戦で横綱豊昇龍が美ノ海を押し出し白星。一方、連覇を目指す大の里は義ノ富士に敗れ黒星スタートとなった名古屋場所の概要。

右膝の手術による長期離脱から復帰した 横綱豊昇龍 は、 名古屋場所 で新小結・ 美ノ海 を押し出して白星発動を果たした。27歳で 立浪部屋 所属の横綱は、悲願の初優勝へ向けて元気な姿を見せつけた。

一方、2場所連続優勝を目指す横綱・大の里は小結・義ノ富士に突き落とされ、黒星で幕を開けた。26歳の二所ノ関部屋所属力士にとっては、好調な滑り出しとは言えない結果となった。

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手術明け豊昇龍の勝利と緊張感

豊昇龍は7月下旬に右膝の手術を受け、先場所は初の全休となった。休養明けの取組後、豊昇龍は天井を見上げ「ちょっとホッとした。今日はいつもより緊張した」と本音を明かした。これは名古屋場所11日目以来の白星となる。

幕下時代から過去6戦全勝と相性の良い美ノ海との対戦だった。左前まわしを許し、相手の右喉輪で上体を起こされながらも耐え抜き、いなして力強く押し出した。豊昇龍は「いい相撲じゃなかったけど、何より勝って良かった」と胸を撫で下ろした。

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立浪部屋の出場判断と稽古体制

休養中もトレーニングを欠かさなかった豊昇龍に対し、師匠の立浪親方（元小結・旭豊）は出場を後押しした。立浪親方は「本人が『いける』と言うのでね。1場所待ったからといって必ず良くなるわけじゃない。休むと不安というのもある。出た方がいいと判断した」と述べた。

福岡入り後も境川部屋や武隈部屋などで出稽古を行い、臨戦態勢を整えていた。手術からの短期復帰というハードルを、地道な準備で乗り越えた形だ。

連覇の重圧と大の里の不振

昨春場所での昇進後、10場所連続で優勝から遠のいている豊昇龍にとって、今場所での賜杯獲得は課題だ。もし逃せば、年6場所制となった1958年以降で朝潮、柏戸、3代目若乃花と並んで最長の無冠記録になる可能性がある。

八角理事長（元横綱・北勝海）は「まだまだ土俵に慣れていないところがある」と指摘した。成績次第では進退問題が浮上する可能性もあるとされる中で、豊昇龍は「久しぶりの場所なので、一日一番集中してファンの皆さんに元気な姿を見せたい」と意気込んだ。

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大の里の初黒星と今後の動向

2場所連続優勝を目指す大の里は、小結・義ノ富士に突き落とされる形で初黒星を喫した。26歳の二所ノ関部屋所属力士にとって、白星で始めることができなかったのは痛手だ。

豊昇龍が横綱初制覇を狙う中で、大の里は巻き返しを図る必要がある。両横綱の初日の結果は、今場所の展開にどのような影響を与えるか注視される。