横綱豊昇龍が連敗3で止め復調の兆し 高安を破り3勝3敗に

横綱豊昇龍が東前頭3枚目の高安を破り、連敗を3で止めて3勝3敗とした。95年ぶりの金星配給阻止と膝の負担軽減が復調の鍵となった。

横綱・豊昇龍が東前頭3枚目の高安を寄り切りで破り、連敗を3で止めて3勝3敗とした。この勝利により、1931年1月場所の宮城山以来となる95年ぶりとなる4日連続金星配給の屈辱を回避した。休場危機に直面していたが、千秋楽まで土俵に立つ決意を示す結果となった。

豊昇龍の強気な出場表明と膝ケア

豊昇龍は過去7勝11敗の難敵である高安に完勝し、支度部屋では4日ぶりに取材に応じた。豊昇龍は「いろいろあった3日間だったけど、言い訳はしたくない。負けてしまった僕が悪い」と受け止め、6日目の土俵に立った覚悟を打ち明けた。師匠である立浪親方（元小結・旭豊）からは、5日目の藤青雲戦後に休場を提案されたが、豊昇龍自ら「出させてください」と願った。師匠もその意志を受け入れ、出場継続を決めたが、仮に4連敗となれば判断を迫られる可能性があると示唆していた。

Also read ユーロ対ドル為替相場が1年7カ月ぶりの安値圏に沈む背景と市場動向

膝痛の克服と厳しさを取り戻す

豊昇龍は7月末に手術した右膝のサポーターを外し、テーピングに切り替えた。豊昇龍は「昨日まで膝を気にしすぎていた。膝がブロックされて違和感があった」と振り返り、医師に相談して「気にする必要はない」と助言を得たことで、出足に鋭さが戻ったと明かした。八角理事長（元横綱・北勝海）は「開き直ったのではないか。感情むき出しにして、周りにも伝わる気迫で命がけでやってほしい」と復調を期待した。

Advertisement

大混戦の番付と他力士の動向

豊昇龍の対戦相手であった高安は初黒星を喫し、全勝がなくなった。関脇・熱海富士も東前頭筆頭・朝乃山に寄り切られて敗れ、1敗で大の里、霧島、熱海富士ら9人が首位に並ぶ大混戦となった。豊昇龍の連敗止めは、上位陣との対戦を控える中で重要な意味を持つ。27歳の豊昇龍は昇進後10場所で5度の休場を経験しており、今後もしばらくは険しい道のりが続く見込みだ。

千秋楽に向けた豊昇龍の決意

豊昇龍は7日目に過去2勝2敗の小結・義ノ富士戦が組まれている。豊昇龍は「何があっても最後まで出たい。『また逃げた』って言われたくないので。残りも一日一番大事に集中して、今日みたいな気持ちで相撲を取っていきたい」と語った。休場危機を乗り越えて手にした1勝を、復活への起爆剤に変える姿勢を固めた。