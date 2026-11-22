横綱大の里が九州場所で2場所連続7度目の優勝を果たし、横綱での連覇と九州場所Vを同時に記録しました。若元春や豊昇龍を破り、最強の地位を固めました。

横綱・ 大の里 は、昨年の秋場所に続いて今場所も優勝し、2場所連続で7度目の優勝タイトルを獲得した。この結果により、 大の里 は横綱としての連覇と、 九州場所 での優勝という二つの初を同時に達成した。最終的な成績は13勝2敗であった。

大の里の圧倒的実力と連覇の背景

首位に並んでいた東前頭7枚目の若元春は関脇・熱海富士に、そして大の里は横綱・豊昇龍にそれぞれ勝利し、13勝2敗で優勝決定戦へ進出した。決定戦において大の里が勝利したことで、栄冠を手にすることとなった。その姿には迷いのない強さがあった。

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本割と優勝決定戦のいずれにおいても、大の里はもろ手からの突き放しで一気に勝負を付けた。作戦を練る必要はなく、自分自身の持つ最強の武器である突き放しで立ち合いから勝負を決めるという最初からの意図が透けて見えた。この自信を取り戻したことが何より大きい要素であった。

名古屋場所では批判を浴びながら9勝6敗で乗り切り、これが跳躍の踏み台となった。秋場所では苦しみながらも12勝3敗で優勝し、これがステップアップとなった。そして九州場所での圧倒的な強さがジャンプとなり、再び最強横綱の座を奪還することに成功した。

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大の里と豊昇龍の横綱2強体制へ

初場所から秋場所までの5場所は、大の里が圧倒的な存在として全て12勝3敗の優勝を続けていた。しかし、1年の最後に大の里が13勝2敗で連勝を成し遂げたことで、その強さがより明確になった。同時に、豊昇龍も今場所は必死の覚悟で土俵に上がり、9勝6敗で乗り切った。

豊昇龍が経験したこの苦闘や状況は、必ず次の活躍に生きるだろう。もし豊昇龍に自信が戻ってくれば、大の里との横綱2強による「大豊時代」が到来する可能性が開ける。両名の今後の奮闘が期待される局面である。

熱海富士の活躍と令和の名寄岩へ

熱海富士の千秋楽での負けは仕方がない結果だったと考えられる。福島県のファンが若元春の背中を押したと捉えることもできる。場所中にインターネットで「名寄岩 涙の敢闘賞」という古い映画を観る機会があった。これは終戦前後に大関を務め、陥落後も病と闘いながら土俵に上がり続けた力士の実録である。

実直で不器用な生き方は多くのファンに愛された力士でもあり、映画には名寄岩自身が出演していた。その雰囲気や体つき、顔の表情は熱海富士に似ていると感じられた。熱海富士にはぜひ「令和の名寄岩」となってほしいと願っている。彼の人柄と相撲への真摯な姿勢は、多くの支持を集めるに値する。