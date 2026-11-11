横綱・大の里が藤青雲を破り3連勝 4日目の黒星克服で2場所連続優勝へ弾み

横綱・大の里は西前頭2枚目藤青雲をすくい投げで下し、3連勝とした。昇進後苦手としてきた4日目の白星で、2場所連続優勝への勢いを高めた。

横綱・大の里 （ 二所ノ関 ）は、初顔合わせとなる西前頭2枚目の藤青雲（藤島）に対し、すくい投げで勝利を収め、通算3連勝を達成した。この勝利により、横綱に昇進してから過去8場所でわずか1勝しか挙げられていなかった苦戦状態から脱却し、2場所連続優勝を目指す上で重要な弾みをつける結果となった。

圧倒的な相撲で初顔合わせの挑戦者を退ける

試合は圧倒的な内容で展開された。2度目の立ち合いで右をねじ込むと、土俵際までジワリと攻め込んだ。最後は右からのすくい投げで勝負を決めると、大の里は「落ち着いてどっしり構えて対応出来た」と納得の表情を見せた。初顔合わせの挑戦者に対しては、「意識していない。やるべき事をやっただけ」と淡々と振り返り、平常心を保ったまま勝利を掴んだ。

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過去8場所の鬼門だった4日目の白星でほっと一安心

序盤戦における最大の鬼門であった4日目の課題を乗り越えた。横綱昇進後の過去8場所において、4日目の成績はわずか1勝にとどまり、新入幕後の過去17場所でも6勝10敗1休という不振が続いていた。大の里自身も「意識する部分もあった」と認めていたが、昨年の九州場所での霧島戦以来、6場所ぶりに4日目で白星を飾ることができた。「ここ数場所、4日目に黒星が多かったので良かった」と、ほっとした表情を浮かべた。

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審判部からも安定感が高く評価される好調な流れ

今場所は初日に苦手とする義ノ富士（伊勢ケ浜）に敗れ、2日目は初顔合わせの藤凌駕（藤島）を下したが、引いてしまう悪癖が顔を出していた。しかし、以降は持ち直し、安定感を見せて勝ち星を重ねている。審判部の浅香山部長（元大関・魁皇）は「相手を見て慌てずに攻めた。良かったのではないかな。落ち着いていた」と高く評価し、大の里の成長と安定感を認めている。