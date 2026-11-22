横綱・大の里が九州場所で通算７度目の優勝を果たし、横綱として連続Ｖ達成。アイ工務店提供の専用宿舎が寒暖差の激しい環境下での体調維持に効果を発揮した経緯を解説。

横綱・ 大の里 （２６歳、 二所ノ関部屋 ）が、平成最後の 九州場所 において通算７度目の優勝を成し遂げた。本割最終日の横綱対決で 豊昇龍 （２７歳、立浪部屋）を押し出し、１３勝２敗で並んだ東前頭７枚目の 若元春 （３３歳、荒汐部屋）との優勝決定戦では、力強い渡し込みでこれを退けた。これにより、横綱に昇進してから９場所目で初の連続Ｖ、さらには 九州場所 における初制覇を記録した。

大の里が特殊宿舎で初優勝

大の里の今回の優勝は、住宅メーカー・アイ工務店から二所ノ関部屋へ提供されている地方場所用の宿舎で過ごしたことが功を奏した。同社は師匠である二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）がＣＭに出演しスペシャルアドバイザーを務める企業であり、福岡、大阪、名古屋の各地方場所で力士たちの宿舎を提供している。大の里は昨年春場所（大阪）で初優勝を飾っていたが、当時この宿舎は完成前で未使用であったため、今回のような環境での優勝は長年の望みであった。

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施設構造が疲労回復に寄与

この専用宿舎は、最新の木造建築を採用した店舗型の多目的建物内に土俵を併設しており、その設計には力士たちの身体ケアに徹底的にこだわっている。特徴的なのは、稽古場と風呂場が直結している構造であり、浴槽は単に大きいだけでなく、３人が同時に使用できる大の里級の広さを確保している。また、通常設計の倍の木材を使用し、防音処理が施されているため、ピアノの演奏が可能であり、力士の足音が部屋に響かず昼寝の妨げにならないよう配慮されている。

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二所ノ関部屋の環境整備

二所ノ関部屋所属の関取たちは個室で生活しており、部屋頭である大の里の部屋には、気分転換ができる日当たりの良いバルコニーが設けられている。階段や廊下も力士がすれ違うのに問題がない広さに設計されており、建設総額は億を超えることが確実であると関係者は明かしている。この施設は、断熱性と気密性にも優れており、寒暖差が激しい１１月の気候下でもその効果が発揮され、大の里の体調管理に大きく貢献した。

左肩痛の一年を最高の形で終了

大の里は過去一年、左肩痛などのトラブルに苦しめられてきたが、今回の優勝はその苦悩を乗り越える象徴的な出来事となった。優勝一夜明けの会見を部屋で行う習慣がある中、最新の宿舎で賜杯を抱けたことは、彼にとって大きな喜びであった。二所ノ関親方や関係者にとっても、投資に見合った成果が上がった瞬間であり、大の里の横綱としての地位確立に一歩踏み出す形となった。