横田めぐみさんの拉致から49年。弟の拓也氏が神奈川県内の生徒を対象に特別授業を実施し、解決に向け世代を超えた理解の深化と意思表示を求めた。

横田めぐみ さん（拉致当時13歳、現在62歳）が北朝鮮に拉致されてから、丸49年が経過した。弟で被害者家族会代表の 横田拓也 氏（58歳）は11月24日、川崎市中原区にある 大西学園 中学・高校にて特別授業を開催し、拉致当時と同世代の生徒らに対して、この問題を歴史的事象としてだけでなく現在進行形の未解決事件として深く理解するよう訴えた。

未解決事件としての現状認識と啓発の意義

大西学園主事の吉川勇児氏によると、多くの生徒が拉致問題の実態について知らなかったという。長引く問題解決を目指す上で、世代を超えた啓発活動は不可欠である。特別授業には事前に拉致問題について学んだ106人の生徒が出席した。授業に先立ち、校内にはめぐみさんの家族写真約50点が展示され、政府拉致問題対策本部が制作したアニメ映画「めぐみ」が上映された。

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黒岩知事の回顧と当事者のメッセージ

フジテレビのキャスター時代から拉致問題に取り組んできた黒岩祐治・神奈川県知事も出席し、約30年前にめぐみさんの両親を番組に招いたエピソードを紹介した。当時は「北朝鮮による拉致」と断定した報道もできない時代だったと振り返り、めぐみさんが帰国できないまま経過している年月の長さを強調した。拓也氏は「大切な家族がこんなひどい目に遭ったらどう感じるか」と生徒に問いかけ、自分の身に置き換えて考えるよう求めた。

工作船展示と世代間責任としての意思表示

拓也氏は平成13年の九州南西海域工作船事件で自沈後に引き揚げられ、海上保安資料館横浜館（横浜市中区）に展示されている北朝鮮工作船にも言及した。自分たちのような当事者の話も重要だが、ぜひ自らの目で見て「平和の横にある危機」を感じ、考え、意思表示をしてほしいと訴えた。生徒からの質問に対し、全員が「絶対に許さない」という覚悟を決めれば北朝鮮は侮れないと答えた。

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啓発週間中の関連行事と県内の対応

12月10日から16日は国が定める「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」である。神奈川県内でも写真展などが行われ、横浜市役所では12月4日正午から午後4時まで、めぐみさんの同級生によるバイオリンコンサートが開催される。また、特定失踪者の写真を展示し、10日から16日に同市庁舎を、11日から16日に県庁舎を被害者救出活動のシンボルカラーの青色にライトアップする。

映像上映と被害者救出への継続的取り組み

神奈川県は松田町生涯学習センターで5日、米国のドキュメンタリー映画「めぐみ 引き裂かれた家族の30年」を上映する。この上映は要申込で先着100人となっている。拓也氏は5年前から被害者家族会の代表として活動し、若い世代に理解を広げるため学校で講演する機会も多い。子供の理解力と吸収力は優れており、伝えていくことが大人の世代の責任であると力を込めた。