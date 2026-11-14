横浜De大谷翔平級投手のMLB挑戦 29日渡米

西武ライオンズ広池浩司本部長の息子がニューヨーク・ヤンキースと契約へ。29日のフロリダ行し、球団傘下の施設で身体検査を受けます。

西武ライオンズ球団本部の 広池浩司 本部長の長男である右腕投手が、メジャーリーグベースボール（MLB）の ニューヨーク・ヤンキース と契約する方向で最終調整を進めています。この選手は29日にアメリカ合衆国へ渡航し、フロリダ州に所在する同球団の専用施設において、入団に必要な身体検査や健康診断を受ける予定です。

慶応野球部出身の右腕がNPB指名逃れ

対象となるのは、最速156キロの速球を武器とする大卒の投手です。神奈川県内の名門・慶應義塾高等学校を経て慶應義塾大学へ進学し、1年生時の春からリーグ戦の公式戦へデビューを果たしました。大学時代には通算で29試合の登板実績を残し、その中で4勝3敗の勝利数、そして防御率3・12という好成績をマークしました。

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特に今シーズン秋季リーグ戦では、チーム内でリーグ4位の防御率2・88という安定したピッチングを見せました。この実績によりプロ志望届を提出しましたが、MLBへの挑戦意向を球団側が考慮した結果、日本プロフェッショナル野球組織（NPB）のドラフト会議での指名はなくなりました。

ヤンキースが熱望 直接契約の勇気称賛

ニューヨーク・ヤンキース側は、この選手への高い関心を早期から表明していました。12日には、ヤンキース関係者5人が横浜市内の慶應義塾大学寮を訪れ、マリオ・ガーザ国際スカウトディレクター自ら獲得意欲を伝えました。ガーザ氏は選手に対し、「我々は非常に高い評価をしている」と評価し、「人間的にも野球選手としても素晴らしい。隠れた才能や能力を秘めている」と称賛しました。

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ガーザスカウトディレクターは、さらに「早く契約したい」と獲得への焦りと熱意を口にし、日本でのプロ経験を経ずにアメリカへ渡る決断に対して敬意を表しました。「NPBを経由せずに直接アメリカに行きたいという、その強い意志とその勇気に敬意を払いました」と述べるなど、選手の人柄とプロ意識を高く評価している様子が伺えます。

2年連続慶大選手のメジャーリーガー誕生

もしこの契約が成立すれば、昨年のNPBドラフトで指名漏れし、シカゴ・カブスとマイナー契約を結んだ常松広太郎外野手に続き、慶應義塾大学出身者として2年連続でMLB球団と契約する選手が生まれることになります。MLB球団のうち他の1球団もこの選手に興味を示していましたが、最終的にニューヨーク・ヤンキースとの契約が秒読み段階に入っているという報道があります。

フロリダでの検査を経てメジャーの門出

今後、選手は29日に渡米すると見られています。渡米後は、フロリダ州にあるニューヨーク・ヤンキース傘下のトレーニング施設や寮で、入団後初の身体検査や医学的評価を受けます。ここで問題なければ、正式な契約調印へ進み、メジャーリーグベースボールでの活躍を目指すことになります。日本国内でのドラフト会議で選ばれなかった経緯がありますが、その実力と覚悟がアメリカで問われる局面に差し掛かっています。