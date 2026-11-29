横浜ＦＭはＦＣ東京に１―１で引き分けた。前半１３分にＦＷ二田理央の公式戦５戦連発弾で先制したが、同３６分に追いつかれた。

強気と自信に満ちた守備で、高校３年生のＤＦ藤井翔大がチームの敗戦を防いだ。

「チーム全体で積極的に行こうと試合前から話していたので、自分からチームを勢いづける意味でも、立ち上がりから（積極的に）戦えたと思います」と振り返った。 リーグトップの３９得点を誇る首位チームの攻撃陣に仕事をさせなかった。 ＦＷ長倉幹樹とのマッチアップでは「落ちてゲームメイクするところを潰しに行く、行かせない」と役割を徹底。 後半に入って対峙（たいじ）したＦＷマルセロ・ヒアン、ＦＷダニ・ゴメスの外国人ストライカーについては、昨年のＵ―１７Ｗ杯での経験が生きたという。

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「ポストプレーが増えてくるところはしっかりと準備してできた」と手応えを口にし、「しっかりと隣とコミュニケーションを取りながらできたと思います」と連係面にも自信を示した。 スティーブ・コリカ監督も「エクセレントパフォーマンス。 私がセンターバックに要求していることは、今日彼が見せてくれたパフォーマンスそのもの。 ここ４、５試合で素晴らしいものを見せてくれていますし、アグレッシブさ、強さ、落ち着き、自信という面で成長しています。