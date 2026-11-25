横浜市内全域で路上喫煙を禁じる屋外喫煙防止条例が令和9年1月に施行されるのを前に、市はパチンコ店の喫煙所を市民らに開放してもらう協定を業界団体と締結した。多く…

横浜市内全域で路上喫煙を禁じる屋外喫煙防止条例が令和9年1月に施行されるのを前に、市はパチンコ店の喫煙所を市民らに開放してもらう協定を業界団体と締結した。 多くの来場者が見込まれる国際園芸博覧会（花博）の開幕を9年3月に控え、市は喫煙所の設置による分煙化を急いでいる。

だが、市による増設だけでは早期の整備が難しいため、民間の協力を得る方針だ。 市運営の公衆喫煙所は19カ所のみ 屋外喫煙防止条例では、新たに道路や駅前広場、河川などを喫煙禁止とする。 これまで「喫煙禁止地区」としていた横浜駅周辺やみなとみらい21地区など9地区については、「喫煙禁止重点地区」に改称する。 重点地区では引き続き違反者に過料2000円の罰則を適用するが、新たな禁止エリアでは適用しない。

Advertisement

路上喫煙を禁じる場合、喫煙者側の権利が守られないことや、路地裏などに隠れての喫煙が横行することから、喫煙所整備とセットで行われるのが一般的だ。 だが、市が運営する公衆喫煙所は19カ所にとどまる。 このため、市は公衆喫煙所の増設に加え、既存の民間喫煙室を誰でも利用できる「指定喫煙所」に指定することで喫煙所を増やす。 利用者が見つけやすいよう、指定喫煙所に青色のオリジナルステッカーを掲示してもらう一方、市はインターネット上の喫煙所マップを通じて指定喫煙所の位置や営業時間などの情報を発信する。