七転び八起きの花形進は、１９７４年１０月１８日、横浜文化体育館（現・横浜ＢＵＮＴＡＩ）でチャチャイ・チオノイ（タイ）を６回ＫＯで下しＷＢＡ世界フライ級王座を手にした。５度目の世界挑戦、実にデビューか

七転び八起きの花形進は、１９７４年１０月１８日、横浜文化体育館（現・横浜ＢＵＮＴＡＩ）でチャチャイ・チオノイ（タイ）を６回ＫＯで下しＷＢＡ世界フライ級王座を手にした。５度目の世界挑戦、実にデビューから６２戦を数えていた。

減量苦が伝えられていたチャチャイは、計量に失敗して試合前にタイトルを剥奪（はくだつ）されての試合。 日本で行われた世界戦でチャンピオンがウェートオーバーで失格となった初のケースとなった。 体調不良のチャチャイは開始のゴングが鳴っても無気力な動きに終始した。 見かねたレフェリーは、このまま試合を続けても意味がないと判断し、試合をストップ。

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すると、チャチャイはリングに座り込みレフェリーの足に抱きつき泣き出す失態をおかした。 夢が現実になった花形は、チャチャイうんぬんなど関係ない。 リング上で喜びを爆発させた横浜初の世界チャンピオンは、ジム関係者、友人らに祝福され至福の時を過ごすのだが、一夜明けると、その思いはすべて砕け散った。 新聞はどんな感動を報じているのか。

楽しみに待っていたが、目にした瞬間、正反対の思いがわき上がった。

「（新聞を見て）本当にがっかりした。 『半病人に勝って当たり前』『しらけた幕切れ』『これが世界タイトルマッチか。 あきれた試合』みたいなものばかり。 喜びなどなくなった」と当時を思い出し、気色ばんだ。

日本人世界チャンピオン誕生という記念すべき出来事だが、論調は厳しかった。１９７４年１０月１９日付の本紙も一面で花形の王座奪取を報じている。 見出しはこうだ。

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「花形タナボタ王座 ”気抜け”チャチャイＫＯ しらけた幕切れ ファン怒る」 初防衛戦（７５年４月）は富山でエルビト・サラバリア（フィリピン）と対戦し、不可解な判定でベルトを失う。 これに反発した観客が会場を出ようとせず、警察隊が導入されるほどの騒ぎになった。

「勝ってチャンピオンになった時も中途半端。 王座を取られた時も、勝ったような試合を負けにされた。 世界タイトルには、いい思い出がない。 最後に世界チャンピオンになったという、それだけが残っただけ」。

サラバリアとの再戦、ミゲル・カント（メキシコ）への挑戦をともに判定負けすると、約１３年で６５戦を戦った現役生活に終止符を打った。

「引退する時には、ジムをやって世界チャンピオンを育てると決めていた。 だが、資金がなかった」という。 後援者が経営する焼き鳥店で修業し、自分で店をオープンして成功したらジムをやろう。 非常識な酔客にからまれても、元世界チャンピオンという肩書を隠してひたすら我慢した。

ただ、今から半世紀以上前の世界チャンピオンの知名度は極めて高い。 顔を見れば皆すぐに分かった。 焼き鳥店のお客さんから「自分の経営するスナックで店長をやらないか」と誘われた。 次は不動産業界からも声をかけられた。

その時、「応援したい」と、実業家になっていた後輩からジムオープンの話を持ちかけられた。８５年１月、引退から９年、生まれ育った横浜に「花形ジム」をオープン。

「諦めない」気持ちを形にする瞬間が訪れた。 設立から１５年、２０００年１２月に星野敬太郎（２１年１０月、死去）がＷＢＡ世界ミニマム級王座を獲得。 ジムから初の世界チャンピオン誕生と同時に、日本初の「師弟世界チャンピオン」になった。

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「星野が世界にいけるとは思っていなかった。 デビューした頃は気が弱くて、すぐに倒される。 それでもある時を境に急に目立つ存在になった」と亡き弟子をしのんだ。 高校卒業後にプロ入りした星野はデビュー戦で判定負け。

引退宣言してリングを離れた時期もあり、１１戦して６勝（１ＫＯ）５敗とまったく目立たない存在だったが、８回戦に上がると自分のスタイルを築き一気に躍進。 デビューから２７戦目、３１歳で世界を手にした姿は、試合数こそ異なるが、急がず「亀」のようにゆっくりと立身出世した会長の姿がダブる。 花形は門下生たちに、言い続ける。

「我慢して続けろ。 諦めないこと。 諦めたらそこで終わり。 諦めなければ、この先いいことが待っている」と。

何連敗しようが、頑張っている選手には「辞めろ」とは言わない。 逆に中途半端なら勝っていても引退を勧める。 来年１月には傘寿（８０歳）を迎える。３階にある自宅から１階のジムに午前１０時に降り、午後６時過ぎからはプロ選手とミット打ちを行う。 現役時代から６０年以上続けている日課はサンドバッグを打つこと。

左手人さし指の付け根部分は分厚い皮で覆われた「パンチだこ」で大きく盛り上がる。

「まだまだこれから。 もう１人ぐらいは世界チャンピオンを作らないと」と声を大にする。 少し年を重ねたが、「諦めない」気持ちは今も燃え続けている。 （近藤 英一＝敬称略、おわり）（はながた・すすむ） １９４７年１月２１日、横浜市生まれ。

中学卒業後に横浜協栄ジムに入門。６３年１１月にプロデビュー。１０回戦を行うまでに３１試合（４回戦を１６、６回戦を１１、８回戦を４試合）を行う。６９年４月にスピーディ早瀬（中村）を破り日本フライ級王座を獲得。２か月後にロサンゼルスでＷＢＣ世界同級王者アラクラン・トーレス（メキシコ）とノンタイトル戦を行い判定勝ちする。７４年１０月にチャチャイ・チオノイ（タイ）を６回ＫＯで下しＷＢＡ世界同級王座を獲得。 プロ戦績は４１勝（７ＫＯ）１６敗８分け。 身長１６１センチの右ボクサーファイター。

引退後の８５年１月に横浜市都筑区に花形ジムをオープン。２０１９年４月から１期（３年）、東日本ボクシング協会、日本プロボクシング協会会長を兼任。