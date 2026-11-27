横浜バニラは10月、新ブランド「POP IN SAND」の初披露イベントを開催し、高橋CEOがブランド理念「SWEET ENTERTAINMENT」を説明。サンリオのハローキティとのコラボ商品や4種のオリジナルフレーバーを発表した。

（ポップインサンド、以下PIS）」を初披露いたしました。 さらに、ゲストとして株式会社 サンリオ の ハローキティ が登場し、 コラボレーション商品 を発表。 パッケージのお披露目やフォトセッションなどを行い、盛況のうちに終了いたしました。

CEO高橋優斗から、ブランドの歩みと「SWEET ENTERTAINMENT」に込めた想いを語る2026年10月に第三期を迎えた当社。 発表会の冒頭では、高橋が登壇し、当社がこれまで歩んできた道のりを振り返るとともに、2026年11月に実施したリブランディングと、新たに掲げたタグライン「SWEET ENTERTAINMENT」に込めたメッセージを伝えました。 単に甘いお菓子をつくるだけにとどまらない、「SWEET」という言葉に重ねた2つの意味。 その想いを、熱く語りかけました。

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新ブランド「POP IN SAND」、ついにベールを脱ぐ続いて、「SWEET ENTERTAINMENT」を軸に、「横浜バニラ」ブランドの枠には収まりきらない、彩り豊かな体験を届けるブランドとして誕生した「POP IN SAND」。 その全貌を、高橋の口から初めて明かしました。 色の数だけ、驚きがある。 オリジナルライン4フレーバーオリジナルラインとして紹介したのは、「YOKOVANI」、「ブルースカイメロンソーダ」、「あまおう苺ラテ」、「MAKIMOマロン」の4フレーバー。