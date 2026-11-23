マンション価格が高止まりする中、賃貸住宅の家賃が全国で上昇している。資材費や人件費の上昇による建築、修繕費などのコスト高に加え、募集物件の減少も一因になってい…

マンション価格が高止まりする中、賃貸住宅の家賃が全国で上昇している。 資材費や人件費の上昇による建築、修繕費などのコスト高に加え、募集物件の減少も一因になっているようだ。 金利上昇で住宅購入を見送る人が増えれば、賃貸需要が拡大して値上がりが続く可能性もある。

東京23区の単身向け平均11万円 「同じように給料が上がっているわけではないので厳しい」。 横浜市のJR横浜駅近くのタワーマンションに住む30代の女性会社員は6月、12月の契約更新を機に、家賃を現在の約29万円から7万円程度上げ36万円程度になると通知された。 家主は物価高や周辺の家賃相場を理由に挙げたが、予想以上の引き上げに共働きの夫と相談して更新を断念。 家賃が今と同じ程度の東京都内のマンションに引っ越す予定だという。

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新型コロナウイルス禍では転勤や進学に伴う引っ越しが減り、東京都を中心に賃貸需要が減って家賃が下落。 その後、需要回復や建築費などの高騰を背景に、2023年ごろから全国各地で家賃の上昇が続いている。 不動産情報サービスのアットホームによると、9月の賃貸マンションの平均家賃は30平方メートル以下の単身者向け物件は、調査対象の全13地域で前年同月を上回った。 東京23区で前年同月に比べ9.7％高い11万4460円となり、2カ月連続で過去最高を更新した。 単身向け募集、東京23区で54％減