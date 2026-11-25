「明治神宮大会・高校の部・決勝、横浜４－１常葉大菊川」（２５日、神宮球場） 横浜が常葉大菊川を下し、２年ぶり３度目の神宮大会制覇を果たした。これで来春センバツの神宮枠は関東地区に与えられる。先発のエース・小林鉄三郎投手が苦しんだ準々決勝から...

2026.11.25「明治神宮大会・高校の部・決勝、横浜４－１常葉大菊川」（２５日、神宮球場）仙台育英戦で１５６球を投じながら７失点を喫した小林。 村田監督が「小林に全国の舞台で勝利投手になってほしかった」と一度は降板するも再びマウンドに戻り、サヨナラ勝ちを呼び込んでいた。

その荒療治が奏功したのか、この日は立ち上がりから自信満々に腕を振った。 初回１死から左中間へ二塁打を許してピンチを背負うも、１４０キロ台中盤のストレートを丁寧に両コーナーへ投げ分けてスコアボードにゼロを刻んだ。 打線も初回に阿部、脇山の連続タイムリーで２点を先制すると、四回にはプロ注目遊撃手の川上がタイムリー。 さらに七回には脇山がダメ押しの適時打を放ち、１大会最多となる１１打点をマーク。１学年上の世代から正捕手を務めてきた男が、勝負強さを発揮し、小林を快投へ導いた。

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横浜は２０２４年の第５５回大会を制して以来、２年ぶり３度目の頂点に立った。 当時のチームは翌２５年のセンバツを制し、同校史上４度目となる紫紺の大旗を手にした。 松坂大輔らを擁した１９９７年の神宮大会を制した翌年は春夏連覇を達成。 チームにとって、来年へ大きな期待が膨らむ神宮大会制覇となった。