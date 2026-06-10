横河電機、統合HMI「OpreX Collaborative Information Server」を機能強化 ユーザビリティ向上とマルチベンダー連携、セキュリティ強化を実現

横河電機は、統合オペレーション向け情報基盤「OpreX Collaborative Information Server」の新バージョンを2026年6月12日に発売します。CENTUM VPの操作画面との統合、異種機器接続のためのOPC UA情報モデル強化、ITセキュリティツール対応により、使い慣れた操作環境の維持、開発効率向上、セキュリティリスク低減を図ります。

2026年6月10日、 横河電機 株式会社（本社：東京都武蔵野市、取締役代表執行役社長：重野邦正）は、OpreX™ Control and Safety Systemsのラインアップである「OpreX Collaborative Information Server（統合情報サーバ）」の機能拡張を発表しました。

具体的には、ユーザビリティの高度化、マルチベンダー環境における連携機能の強化、そしてシステム全体のセキュリティ向上を図り、統合HMI（Human Machine Interface）としての運用性を大きく高めました。 新バージョンは2026年6月12日から販売開始となります。 現代のプロセス産業プラントは、多様な設備・機器から構成され、全体状況を俯瞰し効率的に運用・監視できる統合HMI環境へのニーズが高まっています。

また、現場オペレーターが従来の制御システムで使い慣れた画面構成や操作感を維持したまま統合環境に移行したいという要望も強くありました。 こうした声に応えるため、今回の強化が実施されました。 まずユーザビリティ面では、統合操作・監視画面から、同じOpreXラインアップの統合生産制御システム「CENTUM VP」の操作監視ステーション（HIS）における特定の操作監視ウィンドウを直接呼び出す機能を追加しました。

これにより、オペレーターは従来のHISと遜色ない機能・画面・操作性を保ちながら、「OpreX Collaborative Information Server」を統合HMIとして活用できるようになり、操作性の継続性と導入の容易さが両立しました。 マルチベンダー連携に関しては、OPC UAサーバーの情報モデル機能を強化。 異なるメーカーの機器を接続する際、複数の情報モデルに対応可能としたことで、装置やシステム構成の差異を吸収しやすくしました。 これによりアプリケーション開発の負荷が轻減され、相互運用性の高いシステム構築が促進されます。

最後にセキュリティ面では、CISベンチマークに基づく当社のセキュリティ設定集「ITセキュリティツール」に対応。 本ツールを適用することで、サーバーが動作するWindowsコンピューターの設定を強化し、プラント全体のセキュリティリスク低減に貢献します。 これらの機能強化は、デジタルトランスフォーメーションが進むプラント現場において、データの一元管理と効率的なオペレーションを両立しながら、セキュアな環境を構築する重要な一歩となります。

横河電機は、今後もOpreXファミリーを通じて、産業オートメーション分野の革新をリードしていくとしています





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Oprex Collaborative Information Server 統合HMI CENTUM VP OPC UA 情報モデル セキュリティ強化 マルチベンダー連携 横河電機 プラントデジタル化

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