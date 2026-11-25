俳優の横山めぐみ（57）が、25日までに自身のインスタグラムを更新。母校を明かすとともに、生まれ育った町・東京の湯島を散策した様子を公開した。

横山めぐみ「想い出詰まった町、湯島へ」（写真はインスタグラム@megumiyokoyama_official より）横山は「想い出詰まった町、湯島へ」とつづり、「春日通りを真っ直ぐ行けば我が母校、竹早高校や私の生まれ育った町が」と紹介。

竹早高校は、偏差値67とも紹介される都立の進学校で「受験の度に湯島天神にお参りしたり東大病院にもお世話になりました」と学生時代の思い出を振り返った。 投稿では「江戸後期創業の名門居酒屋、シンスケ」を訪れたことも報告。

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「代替わりされても 伝統を守りながら進化を遂げてらして流石でした」と感想を記している。 また、なじみのバー「EST！ 」にも触れ、亡くなった先代の店主・渡辺昭男さんとの思い出を回想。

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「ご静養されていた時も 私が伺ったら会いにきてくださった お優しい方でした」としのんだ。 写真には、店先でほほ笑む横山の姿をはじめ、料理や店の看板、湯島駅の駅名標などが収められている。

「ぶらりと町を歩いてみたら 懐かしさも相まってこの辺りの雰囲気やっぱりいいなぁと思ってしまいました」と、故郷への思いをつづっている。 この投稿に「姪も娘も竹早高校です こんな素敵な先輩がいて羨ましいです」「なんと。 シンスケさんはわしのとっておき。 親近感がわきました」「めぐみさん美しい」「素敵です」など、懐かしさに共感する声や横山の近影を称賛するコメントが寄せられていた。