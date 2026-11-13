榛葉幹事長、紅白白組出演者不足にジェンダー格差と指摘し男性歌手参加を要望

国民民主党の榛葉賀津也幹事長が13日の会見で、NHK紅白歌合戦の白組に演歌歌手が選出されていない問題に触れ、ジェンダー格差だと指摘。男性歌手の出演を要望し、森進一氏の名前を挙げて世代交代への懸念を示した。

国民民主党 の 榛葉賀津也 幹事長は13日、東京・新宿の党本部にて開催された記者会見において、年末恒例の音楽番組である「第77回NHK 紅白歌合戦 」の出演者選考に関する疑問を投げかけた。

榛葉氏は白組（男性歌手枠）から演歌歌手の名前が全く見当たらない現状に対し、紅組（女性歌手枠）と比較して大幅な世代交代が進行しているという記者の指摘を受け、明確な懸念を表明した。

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ジェンダー格差の是正と男性出演の要望

榛葉賀津也幹事長は、白組にベテラン歌手がいないことに対し「ジェンダーの格差はよくないね」と断じ、男性歌手の出演を強く要望した。

フリー記者が紅組の出演者候補として、演歌歌手の坂本冬美さんや石川さゆりさんの名前を挙げると、榛葉氏は「安心するね、そういう名前は」と漏らし、伝統的な歌手の存在を歓迎する姿勢を示した。

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続けて記者から、「白組が昭和派のメンバーを全く含んでいない大幅な世代交代が行われている。これについて昭和派の幹事長はどう考えているか」と問われた際、榛葉氏は「男性も出してほしいね。森進一とかね」と具体的な名前を挙げて再登板を求めた。

紅白への思い入れと季節の風物詩としての認識

榛葉氏は紅白歌合戦自体への愛着についても語り、高齢になっても番組を楽しんでいることを明かした。

近年は季節の変わり目を実感しにくくなっているとしつつ、子供のころを振り返ると、天国へ行ってしまった母親が暮れの枕元にもう一枚の新しい下着やシャツ、靴下を用意し、「元旦は全て新品の下着を着なさい」と言っていた記憶が甦った。

当時、それで「あ、お正月だな」と節目を実感していたという。今の新鮮味は薄れているとしながらも、「ただ紅白はいつでもやはり、『ああ年の瀬だな』と」と、番組が持つ季節感を重要な要素として評価した。

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若手アーティストへの期待と会見終了

話題は伝統的な演歌歌手から若手アーティストへと及び、榛葉氏は「いずれにせよ、若い方々も頑張っていただくし…」とエールを送った。

榛葉氏はさらに、「あいみょん出るの?」と話題を続けようとしたが、この瞬間、記者側から別の質問への回答を優先するよう求められ、この件に関する議論はここで一旦終了した。