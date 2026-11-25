榊原郁恵が50周年を記念し、新作舞台「大江戸☆ピーターパン」とスペシャル歌謡ショー「IKUE FES」の2部構成で公演を開催。ピーターパン役の挑戦や、夫・渡辺徹さんの追悼曲も含む豪華ゲストとの共演が注目されている。

第一部が新作舞台「 大江戸☆ピーターパン 」、第二部をスペシャル歌謡ショー「 IKUE FES “約束”since 1977」の2部構成で上演する。

「気がついたら50周年。 周りの方々のおかげです。 座長として健康に、楽しく。 来てよかったと言って帰っていただけるように心を込めてお届けしたい」と意気込んだ。

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第一部は、81年から87年まで主演したブロードウェーミュージカル「ピーター・パン」を時代劇にアレンジした。40年ぶりのピーターパン。 ピーターパンといえばフライング。

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「もう私、飛べませんよと言いました。 大人になりましたから。 いつまでも夢を忘れてはいけないというのがテーマなので、どうなるか楽しみにしていただけたら」とほのめかした。 第二部では代表曲「夏のお嬢さん」など、時代を彩った名曲を華やかに届ける。

「芝居はずっとやってますけど、歌はご無沙汰どころじゃない。 歌手としてまじめにやってたのは10年くらいなんです。 これを無事に務めるのは大きな挑戦」という。22年に急逝した夫・渡辺徹さんの文学座の先輩にあたる中村雅俊（75）ら、豪華ゲストがそろう。 中村の「恋人も濡れる街角」のほか、渡辺さんの「約束」も披露される予定で、榊原は「歌の方も楽しみにしていただければと思います」と話した。