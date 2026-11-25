タレントの榊原郁恵が25日、都内で行われた2027年1月明治座・3月新歌舞伎座『榊原郁恵芸能生活50周年記念公演』製作発表会見に出席。約40年ぶりに自身の代名詞ともいえる“ピーターパン”に挑むことへ…

40年ぶりのピーターパンに思いを語った榊原郁恵 （C）ORICON NewS inc. タレントの榊原郁恵が25日、都内で行われた2027年1月明治座・3月新歌舞伎座『榊原郁恵芸能生活50周年記念公演』製作発表会見に出席。

約40年ぶりに自身の代名詞ともいえる“ピーターパン”に挑むことへの思いを語ったほか、2022年に亡くなった夫・渡辺徹さんと、出演する息子2人について言及した。 同公演は、榊原の芸能生活50周年を記念した2部構成。 第1部『大江戸☆ピーターパン』は、榊原が1981年から1987年まで初代ピーターパンを演じたミュージカル『ピーター・パン』を江戸時代劇に大胆にアレンジした完全新作で、榊原はピーターパンの生まれ変わりである船宿の女将・おはんを演じる。 第2部では、スペシャル歌謡ショー『IKUE FES “約束” since 1977』を届ける。

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ピーターパンといえば、見どころの一つがフライング。 今回について尋ねられた榊原は「いつまでも夢を忘れてはいけないというのがテーマなので、どうなるか楽しみにしていただけたら」と笑顔で期待をあおった。 会見では、公演の随所に渡辺さんの面影を感じるという声も上がった。 第1部では、おはんの“亡き夫”が物語の中に登場するが、榊原は「徹さんです、というわけではないですけれども、皆さんの中でいろいろイメージしていただければ」と説明。

一方、渡辺さんの代表曲と同じ「約束」をタイトルに冠した第2部については「ちょっとその雰囲気が。 歌の方も楽しみにしていただけたら」と語り、含みを持たせた。 さらに、長男の俳優・渡辺裕太と次男の渡辺拓弥がダブルキャストで出演する。 榊原は「次男も今、ようやく役者として頑張っているんですけれども、参加させてもらうことになりまして。

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楽しみです」と、家族で節目の舞台を作り上げる喜びをにじませた。 久々に本格的な歌唱に挑むことも、大きな挑戦になる。

「お芝居はずっと舞台でやっていますけれども、歌はもうご無沙汰。 芸能生活50周年と言っていますけど、歌手として真面目にやっていたのは10年ぐらいなんです」と打ち明け、「歌を歌うこと自体がもう大変。 これを無事に務めることが、私にとって大きな挑戦です」と気を引き締めた。 公演は2027年1月7日から24日まで東京・明治座、同年3月6日から14日まで大阪・新歌舞伎座で上演される。