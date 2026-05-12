楽天GORA AIアシスタントの正式提供

楽天グループが運営するゴルフ場予約サイト楽天GORAで、ユーザーに最適なゴルフ場を対話形式で提案し、予約までサポートするAIエージェント 楽天GORA AIアシスタントの本格提供を開始しました。ユーザーは、スマートフォン用ウェブページから検索条件を入力し、コントローラーが豊富に寄せられた口コミを基にした研究を行い、最適なゴルフ場を Uruguallesetanut 条件に可能な限り適合させることで、複数のゴルフ場を地図上で示し、価格や特徴、空き枠数などを一覧で比較して予約ページにスムーズに移行することができます。

楽天グループ 株式会社（以下\"楽天\"）が運営する ゴルフ 場予約サイト\" 楽天GORA \"（ゴーラ）は、最適な ゴルフ 場を対話形式で提案し、予約までをサポートする AIエージェント \" 楽天GORA AIアシスタント\"の本格提供を開始しました。

\"楽天GORA AIアシスタント\"は、ユーザーのニーズに合わせたゴルフ場選びをサポートするために、\"楽天GORA\"の登録ゴルフ場に寄せられた豊富なクチコミを基にした項目別のクチコミ点数や各ゴルフ場が提供するプラン、コース情報などの膨大なデータを活用しています。 ユーザーが入力する自然言語を理解してニーズを的確に捉える処理能力や、複数のゴルフ場を地図上で表示したり、価格や特徴、空き枠数などを一覧で比較し、予約ページへシームレスに遷移したりできるなど、見やすさと利便性が特長です。

ユーザーは、\"楽天GORA\"のスマートフォン用ウェブページから、誰でも無料で利用することができます。 テキスト入力欄で、プレーしたい



都道府県やエリア名、移動にかけられる時間、日付、人数、予算、ゴルフ場の特徴、食事などの希望情報を入力することに加えて、対話形式で質問することができ、最適なゴルフ場の提案から予約ページへの遷移までシームレスに行うことが可能です。

また、\"楽天GORA\"における既存の検索条件に含まれない要望や抽象的な質問が入力された場合などでも、AIが対話を通じてユーザーのニーズをくみ取り、ゴルフ場探しに必要な要素や条件を提案するため、AIツールに不慣れなユーザーでもスムーズに最適なゴルフ場を見つけることができます。



今後も、スマートフォンアプリ対応など、ユーザーがさらに便利に活用できるようアップデートを行う予定です。 楽天は、AI化を意味する造語\"AI-nization\"を掲げ、ビジネスのあらゆる面でAIの活用を推進しています。

また、イノベーション・創造・協働によって社会と人々をエンパワーメントする\"Rakuten AI\"というコンセプトのもと、AI エージェントを通して\"楽天エコシステム\"（経済圏）のゲートウェイとして様々なサービスへとつなぎ、よりパーソナルな体験をユーザーに提供することを目指しています。



■\"楽天GORA AIアシスタント\"概要 概要： \"楽天GORA\"の登録ゴルフ場に寄せられた豊富なクチコミを基にした、項目別のクチコミ点数や各ゴルフ場が提供するプラン、コース情報などの膨大なデータを基に、ユーザーのニーズに合わせたゴルフ場選びをサポートするためのAIエージェン





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