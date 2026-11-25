楽天証券は11月24日、17日に発表した不正アクセスを巡り、情報漏えいを確認したと発表した。ログインIDなどは約1198万口座分、氏名や住所などは約441万件漏えい。入金先口座情報などの漏えいも新たに判明した。

楽天証券は11月24日、17日に発表した不正アクセスを巡り、情報漏えいを確認したと発表した。 当初はログインIDなどが最大1125万口座分、氏名や住所、金融資産情報が最大447万口座分漏えいした可能性があるとしていたが、実際には前者が約1198万口座分、後者が約441万件漏えいしていた。

約441万件の漏えいについては、入金先口座情報などが持ち出されたことも新たに分かった。 約1198万口座分の漏えいは、部店、顧客コード、ログインIDが対象。 約441万件の漏えいは、うち約322万口座分が口座開設者の情報、約119万件が口座未開設者の情報で、氏名や住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、出金先口座、年収・金融資産情報に加え、性別、国籍、FAX番号、入金先口座情報（楽天証券の口座情報）、口座の開設・受付・解約状況、口座登録時のアンケート情報、口座登録状況が含まれる。

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口座開設の申し込みを途中でやめ、再度申し込んだケースなど、情報が重複している可能性もあるという。 楽天は約441万件の漏えいのうち、金融資産などに関する情報の内訳も明らかにした。 商品別資産情報が約168万件、顧客が自己申告した年収情報が約1万4000件、資産情報が約271万件だった。 年収と資産情報は、顧客が申告時に選んだ選択肢の番号のみで、具体的な金額は含まない。

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商品別資産情報には、各商品や預かり資産の残高情報を含むが、保有銘柄や取引情報、楽天銀行との口座連携サービス「マネーブリッジ」の残高は含まないという。 楽天証券は16日、社内システムへの不正アクセスの可能性を検知。 調査の結果、11日にテスト環境内の顧客情報が外部に漏えいした可能性があると判明し、17日に公表した。 ITmedia NEWSのこれまでの取材に対し、同社は社内システムのアップグレードに伴う機能検証のため、例外的にテスト環境に本番の顧客データを保存していたと説明。

データのマスキングはしていなかったという。 24日時点で、同社はログインパスワードや取引暗証番号の漏えい、今回の問題に起因する顧客口座への不正アクセスや不正取引を確認していないという。 今後は引き続き原因究明や再発防止策の策定、セキュリティ対策の強化を進めるとしている。