楽天証券、こどもNISAと金融教育に関するアンケート結果を公表

楽天証券は、0歳から17歳を対象とした「こどもNISA」などの将来の資金準備や金融教育について、子育て中の方1,000人を対象にアンケートを実施し、その結果を公表しました。調査では、こどもNISAの認知度が71％に達し、投資経験者は7割以上が利用意欲を示しました。一方、投資未経験者の利用意欲は4割でした。月々の積立希望額は5,000円程度が最多で、金融教育の必要性を84％が認める一方、実際に学ぶ機会があると答えた人は11％のみでした。楽天証券は、NISA口座数No.1の実績を活かし、今後も未成年層の資産づくりと金融教育の支援を強化していく方針です。

楽天証券 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：楠 雄治、以下「 楽天証券 」）は、2027年1月から開始される0歳から17歳を対象としたNISAのつみたて投資枠（未成年者特定累積投資勘定、以下「 こどもNISA 」）など、お子様の将来の資金準備や 金融教育 について調査する目的で、2026年5月15日（金）から同年5月19日（火）の期間、インターネットを通じて、実際に子育て中の方に アンケート （回答者数1,000人）を実施しました。

その調査結果を『こどもNISAや金融教育のホンネ』として、2026年6月19日（金）に公表しました。 本調査では、こどもNISAについて「内容まで知っている」「名前は聞いたことがある」を合わせて71％が認知しており、回答者の多くに浸透しつつあることがわかりました。 すでに投資経験がある方の7割超が「こどもNISAを利用したい」「内容によっては利用したい」と回答した一方、投資未経験の保護者では同回答は4割にとどまりました。

また、「こどもNISAを利用したくない」以外を回答した方のうち、「毎月いくらぐらいを積み立てたいか」という問いには、「月に5,000円程度」が38％で最も多く、次いで「月に1万円程度（34％）」「月に2万円程度（13％）」との回答が続きました。 さらに、お子様に対して金融知識の教育が必要だと思うかという質問に対して、「とても必要だと思う」「ある程度必要だと思う」を合わせて84％が肯定する一方で、「学校やご家庭などで金融知識を学ぶ機会がある」と回答した人は11％にとどまりました。

NISA口座数No.1の楽天証券は、NISAの活用を含めた資産づくりを続けやすい商品・サービスの拡充にも取り組んでいます。 特に、親子でお金と暮らしについて学べる体験型プログラム「資産づくりスクール」などを開催し、親子で資産づくりを学べる機会を積極的に提供してきました。 その結果、楽天証券のNISAの稼働率は77.1％と、多くのお客様に活用されています。

未成年が対象だったジュニアNISAでも、2023年末時点で全ジュニアNISA口座の4割弱の口座数を楽天証券が有しており、2027年以降は、こどもNISAをきっかけに、これまで以上に未成年層の資産づくりに貢献できることを期待しています。 また、今回のアンケート結果の公表が、資産づくりを行う個人の方に、お子様の将来の資金準備や金融教育について考えるきっかけになればと考えています。

楽天証券は、これからも、幅広い日本の個人が、家計や資産を含め、お金に対する不安や悩みを減らし、より自分らしく自由に生きること、Financial Well-beingを最大化することを応援していきます





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