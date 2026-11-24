楽天証券はアカウント情報などのデータ漏えい件数が約441万口座に上ったと発表した。氏名や住所、口座情報などが含まれており、同社は不審なメールや電話に注意を呼びかけている。

今回判明した約441万件の内訳は、口座を持つ顧客の約322万口座分と、口座開設に至らなかった人の申し込み情報約119万件。 申し込みを途中でやめてから再度申し込んだ場合など、同じ人の情報が重複している可能性がある。

漏えいの対象となった情報には、氏名や住所、生年月日、電話番号、メールアドレスのほか、勤務先や出金先の銀行口座情報（金融機関名、口座番号、名義人）などが含まれる。 今回の調査で、性別や国籍、FAX番号、口座開設・解約状況、口座登録時のアンケート情報など、新たに7項目の漏えいも判明した。 資産残高の漏えいが確認されたのは約168万口座。 金融商品ごとの残高などが含まれる一方、保有銘柄や取引履歴、楽天銀行との口座連携サービス「マネーブリッジ」の残高は含まれていないという。

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このほか、口座番号を構成する部店・お客様コードと楽天証券のログインIDのみが漏えいしたケースも約1198万口座に上った。 第1報では最大約1125万口座としていた。 なお、楽天証券のログインIDは楽天市場などで使う楽天IDとは異なる。 同社は、楽天証券や関係会社を装った不審なメールやSMS、電話などに注意するよう呼びかけている。

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同社から送るメールにはURLを記載せず、電話で個人情報やログイン情報を尋ねることもないとしている。