楽天浅村栄斗が大幅減俸で契約更改。FA加入後最少の87試合出場で打率2割1分7厘に終わり、本人は「再スタート」と決意表明。

東北楽天ゴールデンイーグルス の 浅村栄斗 内野手（36）は24日、仙台市内で2024年シーズンの 契約更改 交渉に応じ、推定年俸3億円以下でサインした。これは前年からの減俸幅が40％の制限枠を大幅に超える大幅減給であり、今季が最終年だった4年総額20億円の大型契約を経て、単年での再契約を結んだことが明らかになった。

87試合出場で最低成績 年俸3億円で再契約

浅村栄斗選手が提示された推定年俸3億円という金額で合意に至った背景には、今シーズンの成績低迷がある。今年度は自由契約（FA）権を行使して他球団から楽天へ移籍して以来、出場試合数が19年（2019年）加入以降で最少となる87試合にとどまった。打撃面でも打率2割1分7厘、62安打、本塁打9本という数字に終わった。

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球団側はこの成績に対して、単なる数値以上の対話が行われたことを示唆している。交渉の過程では成績そのものよりも、今後のチームにおける役割や姿勢など多角的な議論が交わされたという。球団は選手の現状を認識した上で、3億円という提示額で契約を継続する方向で結論を出した。

成績不振を「悔しい」と吐露 代われない存在へ

契約更改後、浅村栄斗選手はメディアに向けて率直な心情を語った。今季のプレーについて「もう少しできたと思っている」と自己評価を低く設けた上で、チーム事情や若手選手の起用といった条件が重なり、やむを得ない戦力調整の中でプレイせざるを得なかった現状を明かした。

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選手本人は年齢を重ねるにつれ、単なる意欲や気持ちだけで課題を解決できる時代ではなくなっているとの自覚を示した。そのため、今後は自分の意志とは関係なく一定の結果を出さなければならないというプレッシャーを感じている。代えが効かない選手として、チームに不可欠な成績を残す覚悟で戦いたいとの強い決意を述べた。

色紙は「再スタート」 ファン感謝で誓い

変更点や再契約への意気込みを象徴するものとして、浅村栄斗選手が提示した色紙には「再スタート」という言葉が記された。これは単に数字を上げるだけでなく、プロ野球選手として本来あるべき良い姿をファンや関係者に見せ返すためのシンプルな目標を意味している。オフシーズン中には、これまで経験したことのない新しい取り組みに挑戦する予定であると語った。

具体的なオフの活動内容については、長くなるためこの場では省略したものの、新しいことに取り組むことで自身の変化をもたらそうとする姿勢が見て取れる。23日に行われたファン感謝祭では、観客から温かい激励の声が上がっていた。浅村選手はその声に対して、昨年と同様に多くのファンから支援を受けていることに感謝を表明した。

復活への布石 2025年シーズンへ向けて

36歳という年齢から、野球選手としての寿命や限界を問われることも少なくないが、浅村栄斗選手はこの契約更改を人生とプロキャリアにおける新たなターニングポイントと位置づけている。推定年俸3億円という金額は、現状の市場価値を反映したものであると同時に、今後はそれ以上のパフォーマンスで契約を更新するための足がかりとなる。

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今後、浅村栄斗選手がどれほどの活躍を見せるかが、楽天黄金時代の再来や、選手個人としてのキャリア再構築の鍵を握る。ファンからの期待に応え、2軍ではなく1軍の舞台で確かな実力で結果を出し続けることが、この「再スタート」を成功させるための唯一の条件となっている。今後はキャンプなどを通じ、その姿がどのように変化しているかが注目される。