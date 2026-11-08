楽天津留崎投手が1600万円で契約更改 来季60イニング奪取誓う

楽天津留崎大成投手が100万円増の推定1600万円で契約更改。今季の課題をデータ解析とメンタルトレーニングで克服し、来季は吉井監督の下で60イニングを目指す。

楽天イーグルスの 津留崎大成 投手（29）が、8日に仙台市内の球団事務所で行われた 契約更改 交渉で、年俸100万円増となる推定1600万円でサインした。7年目の今季は28試合に登板し防御率3.38を記録したが、チームは来季さらに活躍を期待している。

データ解析で投手力を底上げする戦略

津留崎投手は昨シーズンと比較して24試合に登板したが、本人は「つかみきれなかったシーズン」と振り返り、今後の進化を誓った。来季は吉井理人監督（61）に60イニング投げてもらうことを目標に掲げ、そのために必要なスキル向上に励む意向を示している。

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約1時間の交渉終了後、津留崎投手は色紙に「奪取」と力強く文字を書き込んだ。この言葉には、受け身にならずにアウトを取る姿勢と、ブルペン内の立場からも自分からチャンスを掴みにいくという強い決意が込められている。8年目を迎える来季に向けて、明確な目標を設定した形だ。

家族の前での失敗がメンタル強化のきっかけに

今季開幕から多様な場面でマウンドに上がった津留崎投手だが、重要な局面での起用機会を十分に得ることはできなかった。オフ期間中、野球専門ジム「DIMENSIONING」でデータ解析に精通した指導の下、自主トレに励む予定だ。好機を逃さないための具体的なアクションを起こしている。

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さらに、今季からメンタルトレーニングを取り入れたのも特徴的だ。両親が観戦に来た際に力を発揮できなかった悔しさがきっかけで、球団のメンタルトレーナーに相談した。その際、「メンタルも技術のひとつ」という助言を受け、心の鍛錬にも向き合うようになった。

以前は単に「野球が下手なだけ」と自己批判していたが、今後は両親にも活躍する姿を見せたいと語っている。精神的な安定と技術の向上を両輪として、投手としての完成度を高めていく方針だ。

吉井新体制下での60イニング奪取へ

吉井理人監督体制でのリスタートを切る来季、津留崎投手は開幕からアピールを続ける考えだ。自身の言葉ではあるが、吉井監督に「酷使」してほしいと願っている。どの場面でも「この日も津留崎に投げさせたい」と思われる存在になるのが目標だ。

具体的には、様々な場面で投げられるような信頼性の高いピッチャーへ進化することが課題となっている。目標としている60イニングを目指し、チームの救援陣としてフル回転することが求められている。高橋香奈記者の取材によれば、投手陣の戦力強化に期待が集まっている。