YouTube Brandcast Japan 2026にて登壇した楽天グループの河野奈保氏は、創業時の理念である店長と顧客のストーリー共有の重要性を強調し、現在のグループ70以上サービスにおける「Unique, yet Unified」なブランド体験提供の考え方を語った。

本記事は、Googleが10月29日に開催したイベント「YouTube Brandcast Japan 2026」内で 楽天グループ 取締役 副社長執行役員 GroupCMOの 河野奈保 氏が登壇した講演の内容を一部抜粋して紹介する。

記事の内容は全て取材時の内容。 企業が伝えたいことと顧客が知りたいことは違う 「楽天市場を始めた当初は、まだインターネットで物を買うことが当たり前ではありませんでした。 しかし、地方では職人さんが作った素晴らしい商品があり、それを全国の人たちにぜひ知っていただきたい。 商品をただ並べるのではなく、お店の方と商品への思い、そしてその商売のストーリーを自らの言葉で伝えていただく体験をインターネット上に作りたい──。

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そういう思いから楽天市場はスタートしました」（河野氏） 当時から「商売人こそインフルエンサーだ」と考え、情報発信を通じて店舗や出店者がファンを作ることを重視してきたという。 メルマガやコメント機能などで店長が商品や商売への思いを語る。 購入者はコンテンツに触れる中で「この人のおすすめする商品なら買いたい」と購入につながる──このような「人を動かす力を大切にしてきた」（河野氏）と話す。 楽天は現在、グループで70以上のサービスを展開している。