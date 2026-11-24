楽天の浅村栄斗内野手（３６）が２４日、仙台市の球団事務所で契約交渉に臨み、今季の年俸５億円から野球協約の減額制限（１億円超は４０％）を超える、３億５０００万減の１億５０００万円の単年契約でサインした。（金額は推定） 浅村は移籍を伴わないケー...

楽天の浅村栄斗内野手（３６）が２４日、仙台市の球団事務所で契約交渉に臨み、今季の年俸５億円から野球協約の減額制限（１億円超は４０％）を超える、３億５０００万減の１億５０００万円の単年契約でサインした。

（金額は推定） 浅村は移籍を伴わないケースでは、プロ野球史上４番目のダウン額となる３億５０００万減の大幅減俸で更改した。４年契約の最終年だった今季は移籍後最少となる８７試合の出場にとどまり、打率・２１７、９本塁打、３５打点。８月７日に登録抹消され、２軍でシーズンを終えた。

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「他の選手にはできないようなパフォーマンスは出す自信はまだある」と目を輝かせる。 テーマとして掲げた言葉は「再スタート」。

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「いろんなことに挑戦して、変化を恐れないでやっていきたい」と復活へ全身全霊を懸けて臨む。 ◆主な大幅ダウン プロ野球史上最大のダウン額は２０１６年の杉内俊哉（巨人）の４億５０００万減（５億円から５０００万円）。 次いで２３年の田中将大（楽天）の４億２５００万減（９億円から４億７５００万円）、１３年の小笠原道大（巨人）の３億６０００万減（４億３０００万円から７０００万円）と続く。 浅村の３億５０００万減（５億円から１億５０００万円）は史上４番目の大減俸となった。

移籍を伴った例では、１９年度の金子弌大（オリックス→日本ハム）が６億円から４億５０００万減の１億５０００万円となった例がある。