楽天・三木監督が休養、塩川ヘッドコーチが監督代行に

楽天は三木肇監督の休養と塩川達也ヘッドコーチの監督代行就任を発表。チームは最下位に低迷し、交流戦では開幕6連敗。過去にも同様の事例があり、塩川代行の指揮に注目が集まる。

楽天イーグルスは10日、 三木肇 監督（49）との双方協議の結果、同監督が休養し、 塩川達也 ヘッドコーチ（43）が監督代行を務めると発表した。 塩川代行は同日の巨人戦から指揮を執る。 チームはここまで21勝36敗1分の借金15で、5位ロッテと7ゲーム差の最下位。

就任2年目の三木監督は序盤から苦戦し、交流戦ではセ・リーグ最下位の中日、ヤクルトに球団初の開幕6連敗を喫した。5月28日の中日戦では三木谷浩史オーナーが試合前に選手を激励。6月2日のDeNA戦からは鈴木大をキャプテンに抜擢する異例の人事を断行したが、状況は改善せず、4日のDeNA戦では7点リードを逆転されサヨナラ負けを喫した。 三木監督は「選手たちは必死にやってくれている。 応援してくれているファンの方にも申し訳ない」と声を絞り出していた。

塩川代行は現役時代に7年間楽天でプレーし、2011年の引退後は1、2軍の内野守備走塁コーチを歴任。 今季からヘッドコーチを務めていた。 チームは2018年にも21勝41敗1分の借金20で梨田昌孝監督が辞任し、平石洋介ヘッド兼打撃コーチが監督代行を務め、翌年監督に就任した例がある。 塩川代行も同様の道を歩む可能性がある。

今回の休養について、球団関係者は「チームの雰囲気を変える必要があると判断した」と説明。 ファンからは「三木監督の責任だけではない。 選手も奮起してほしい」という声や「塩川コーチに期待したい」といった声が上がっている。 楽天は6月10日から巨人との3連戦。

塩川代行は「チーム一丸となって目の前の試合に集中する」とコメントした。 今後の采配や選手起用に注目が集まる





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