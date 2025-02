楽天モバイルとAST SpaceMobile、低軌道衛星を使ったモバイル通信サービスを2026年に日本国内で提供へ

楽天モバイルと米AST SpaceMobileは、2026年中に日本国内で低軌道衛星を活用したモバイル・ブロードバンド通信サービスを開始する計画です。両社は、2025年3月に日本での実証実験を終了し、その後衛星の打ち上げを進めてサービスを開始する予定です。

楽天モバイルと米AST SpaceMobile(以下、AST)は、共同で低軌道衛星を活用したモバイル・ブロードバンド通信サービスの開発を進めています。両社は、2026年中に日本国内でサービスを開始する計画です。2022年9月、ASTは米国で試験衛星「BlueWalker

3」を打ち上げに成功。2023年4月には、世界初の低軌道衛星によるモバイルブロードバンド通信で、スマートフォン同士の音声通話試験に米国で成功しました。\三木谷氏は「2025年3月に日本での実証実験を終了する」とした上で、「その後、衛星の打ち上げを通じて、2026年できるだけ早い段階で、衛星と携帯電話の直接通信サービスを開始したい」と述べています。\日本では、自然災害が多く山岳地帯や離島が多いことから、低軌道衛星を活用した通信サービスへの需要が高まっています。2024年1月1日に発生した能登半島地震では、復旧に向かう道路が寸断され、応急復旧に時間がかかったことを踏まえ、地上の状況に左右されることなく携帯電話を利用できるようになることが期待されています。2024年2月16日には、両社が共同会見を実施し、テキストメッセージだけでなく、音声通話やビデオ通話などを市販のスマートフォンで利用可能になると明らかにしました。また、AST衛星1基ごとのアンテナが巨大であることから、わずか96機の衛星でグローバルをカバーできるという独自の強みをアピールしています





Low Earth Orbit Satellites Mobile Broadband Communication Services Disaster Recovery Rakuten Mobile

