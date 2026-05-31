楽天モバイル4月のスマートフォン売れ筋：エントリーモデルが上位を席巻、Appleが依然トップ

楽天モバイルの4月端末販売ランキングを分析。2万2001円のエントリーモデルが3位から6位を独占し、AppleのiPhoneがトップ2を維持。キャンペーン効果と市場の二極化が顕著に。

楽天モバイル が毎月公表しているスマートフォン売れ筋ランキングに基づき、2026年4月の端末販売状況を詳しく見ていく。4月のランキングでは、2万2001円という エントリーモデル 価格帯の4機種が3位から6位を独占したことが最大の特徴となった。

具体的には、3位に「Galaxy A25 5G」、4位に「OPPO A5 5G」、5位に「nubia S2R」、6位に「arrows We2」がランクインしている。 これらはすべて同一価格帯でありながら、前月に比べて順位を上げている点が注目に値する。 特に「Galaxy A25 5G」は前月4位から3位へ、同様に「OPPO A5 5G」は6位から4位へ、そして「nubia S2R」は8位から5位へと、上昇トレンドを示した。

さらにトップ10の半数が同じ2万2001円の価格帯に集中していることから、楽天モバイルが実施している「他社からの乗り換え＋対象機種購入で2万2000円値引き」のキャンペーンが、エントリーモデルの販売を大きく後押ししていると考えられる。 このキャンペーンは、MNP（携帯番号ポータビリティ）で同機種を一括購入すれば実質1円で入手できるという抜群のコストパフォーマンスを提供しており、価格感度の高いユーザー層に強く訴求している。

一方で、上位2機種は変動が見られず、依然としてApple製品が売れ筋を支配している。1位は「iPhone 17e」（価格109,200円）、2位は「iPhone 17」（価格146,800円）で、どちらも高価格帯ながら安定した需要を保っている。3月に5位だった「iPhone 16e」は8位へ、6位の「AQUOS sense10」は9位へ、さらに9位の「iPhone 16」も10位に後退するなど、ランキング下位からの流動性は見られたが、トップ2の座は揺らがない。3月に一時的に需要が集中した「arrows We2 Plus」は、4位から7位に下落し、同価格帯の需要が一段落したことが示唆された。 また、ドコモやauで先行販売された「Google Pixel 10a」も4月14日に楽天モバイルで取り扱いが開始されたが、トップ10入りは果たせなかった。

これは、iPhoneと2万円台のキャンペーン対象モデルが市場を二極化させていることを裏付け、ミドルレンジのAndroid端末が上位に食い込む余地が小さい現状を浮き彫りにしている。 総括すると、4月のトップ10は10万円超のiPhone4機種と、2万2001円のキャンペーン対象5機種が合わせて約90％を占める構図となり、楽天モバイルの販売環境は「ハイエンドiPhone」か「格安キャンペーン対象」の二極化が顕著であることが改めて明らかになった。

今後、5月以降にこの二分化を打破できる新機種やプロモーションが登場するかが、楽天モバイルの市場シェア争いの鍵を握るだろう。 特に、価格と性能のバランスが取れた中価格帯のAndroid機種がどのように市場に投入され、ユーザーの選択肢を広げるかが注目される





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