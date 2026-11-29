楽天モバイルオンラインショップの「スマートフォン売れ筋ランキング」。2026年10月は、9月に3位だった「iPhone 17e」が首位に戻り、9月に首位だった「iPhone 17」は2位となった。上位6機種の顔ぶれは9月と同じで、7位以下には「AQUOS wish6」「Galaxy S26」「iPhone 18 Pro Max」「arrows Alpha」がランク外から入った。

7位から10位には、9月のトップ10にいなかった4機種が並んだ。7位の「AQUOS wish6」は、楽天モバイルが9月17日に発売したシャープのエントリーモデルで、発売月の9月はトップ10に届かなかった。

価格は4万4900円。 約6.6型の液晶は前モデル「AQUOS wish5」の約2倍となる約1000ニトまで明るくなり、晴れた屋外でも画面の文字を追いやすい。 楽天モバイルは10月に、他社からの乗り換えと同時に買うと2万2000円を割り引く対象にAQUOS wish6を加えた。 8位の「Galaxy S26」は、楽天モバイルが3月12日に発売したサムスンのフラグシップで、価格は13万6800円。9位の「iPhone 18 Pro Max」は9月18日に発売し、2カ月目の10月で初めてトップ10に入った。

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価格は28万8900円で、トップ10の中で最も高い。10位にはFCNTの「arrows Alpha」（6万9900円）が入った。2025年11月発売のモデルで、後継の「arrows Alpha2」が8月に出た後もトップ10に名を連ねた。 トップ10から外れたのは、9月に7位だった「iPhone 16」、8位の「AQUOS sense10」、9位のiPhone 16e、10位の「Nothing Phone Lite」の4機種だ。4位の「moto g37j」、5位の「iPhone 18 Pro」、6位の「Google Pixel 10a」は9月と同じ順位を守った。