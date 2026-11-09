楽天とAST SpaceMobileがRakuten AST設立、低軌道衛星D2D事業へ1480億円支援

楽天グループはAST SpaceMobileと新会社Rakuten ASTを設立し、総務省J-LEO事業で最大1480億円の交付金を受け、低軌道衛星による直接通信基盤を構築する。

楽天グループ と米AST SpaceMobileは11月6日、日本国内における低軌道衛星と市販スマートフォンによる直接通信の構築を目的とした新会社「Rakuten AST」を設立することで合意したと発表した。この合意は、有事における通信基盤の強化と自律的なインフラ整備を目指すもので、両社の戦略的提携を具体化する重要な一歩となる。

新会社の本拠地は東京都世田谷区に置かれ、資本金は1億円と設定されている。議決権比率については、楽天グループが51％、ASTの日本法人が49％を保有する構造となっている。代表取締役社長兼CEOには、楽天モバイル執行役員で先端技術開発統括部ディレクターを務める大坂亮二氏が就任する予定だ。新会社は通信衛星の調達および国内での運用管理を担う中枢として機能し、技術面と事業運営面の両軸でサービス展開を推進していく。

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J-LEO事業採択と1480億円の交付金活用

Rakuten ASTは、総務省が公募した「自律性確保に向けた低軌道衛星インフラ整備事業（J-LEO）」において、楽天の準備会社および楽天モバイルの共同提案が採択された事業主体となる。この事業を通じ、基金設置法人である情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）経由で、約3年間で最大1480億円の交付金を受け取る計画だ。この巨額の公的支援を活用し、ASTと共同でミッドバンド対応衛星を配備して運用体制を構築していく。

本プロジェクトの根幹には、山間部や離島などの通信圏外エリア解消、災害時でも途切れない強靭な通信網の確保、そして経済安全保障の確立という三つの優先事項がある。三木谷浩史氏はこの事業を「携帯業界のアポロ計画」と位置付け、日本が自前の衛星通信基盤を保持することの国家的意義を強調した。従来、国内の衛星通信インフラは海外事業者に依存する割合が高かったが、地政学リスクの高まりや有事を想定した場合、自律的に運用できる通信網が国内に存在しなければ、国家的な通信の安定化は望めないという見解を示している。

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安全保障と通信主権を巡る戦略的議論

三木谷浩史氏は、J-LEO事業における通信基盤の定義として、「第1に日本国籍の衛星であること」「第2にネットワークを含めた管理運用を日本の楽天モバイルが担うこと」の二点を明確に主張した。また、大坂亮二氏は使用する周波数帯について、現状、総務省から割り当てられている1.7GHz帯が対象になると説明した。このように、自前の通信基盤を保有する理由として、三木谷氏は海外1社への依存回避、地政学リスクの回避、国内の多様なIoT需要への柔軟な対応、そして衛星通信に関する知見と技術の国内確保の四点を挙げている。

AST SpaceMobileの創業者兼会長兼CEOであるアーベル・アヴェラン氏は、ビデオメッセージを通じて「強靭な通信は人権だ」と述べ、住む場所や働く場所を問わず接続できることは国家インフラの観点からも不可欠だと強調した。さらに、合弁会社を通じてデータを国内に保持し、日本主導でインフラを管理できる体制の重要性を説いた。競合他社との違いについても、三木谷氏は小型衛星を多数周回させる方式は数秒ごとに接続先を切り替える必要があり消費電力などの課題があると指摘し、ASTの物理的に巨大なアンテナを持つアーキテクチャには技術的優位性があると分析している。

地上完結型基地局と大規模アンテナの技術的優位性

Rakuten ASTが展開するネットワークの大きな特徴は、「基地局機能を宇宙の衛星側ではなく地上の設備側に設置する構造」にある。衛星自体は巨大なアンテナとリピーターとして機能させ、電波を地上とスマートフォン間で中継する仕組みを採用することで、運用上の自由度を高めている。基地局のソフトウェア更新や運用管理を全て日本国内から直接実施できるため、宇宙空間のハードウェアに依存することなく迅速な保守や機能改修が可能だ。この国内での自律的運用は、海外事業者に委託するモデルに対する明確な優位性となる。

三木谷氏は、災害時に特定地域へアンテナの指向性を集中させて通信容量を増強する運用も、国内から即座に制御できるとアピールした。衛星コンステレーションの構造に関して、AST SpaceMobileの最高執行責任者COOであるシャンティ・グプタ氏は、米国認可の既存コンステレーションとは独立し、J-LEO向けはITU申請に基づき傾斜角43度・高度690kmで日本上空カバーに最適化されていると説明した。日本国籍の主権コンステレーションとして合弁会社が所有・運用する这一点は、グローバル網との役割分担がなされていることを示している。

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次世代衛星の実力と日本のカバー率目標

ASTの大型アンテナは、低軌道に配備する次世代衛星で約223平方メートルという過去最大級のフェーズドアレイアンテナを備えている。これは競合する小型衛星のアンテナ面積（約6.2平方メートル）と比較して約36～40倍の圧倒的な規模を誇り、衛星側の受信感度と送信出力が極めて高い。その結果、スマートフォン側のバッテリー消費を抑えながら高速データ通信が可能となる。ASTの初期衛星「BlueBird Block 1」は、市販スマホへの直接接続で下り最大98.9Mbpsを記録済みであり、次世代衛星ではピーク速度がさらに約2倍へ向上する見込みだ。

必要な衛星基数に関して、グプタ氏はJ-LEO計画では日本全国で常時70％以上の時間カバーを目指し、平均80～85％のカバー率を提供すると説明した。大型アンテナの採用により40～50機程度で目標を達成できるという。三木谷氏も、競合と比較して衛星1機のサイズが40倍あるため、格段に少ない機数で広域をカバーできると付け加えた。将来的な国防関連などへの活用については、さまざまな可能性は考えられるが、基本的には平和的利用を前提とすると述べており、技術開発と安全保障のバランスを取っていく姿勢を示している。