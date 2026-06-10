楽天、三木肇監督を休養 塩川達也ヘッドが監督代行に リーグ最下位脱出へ新体制

東北楽天ゴールデンイーグルスは１０日、三木肇監督の休養を発表した。双方協議の結果による決定で、同日の読売ジャイアンツ戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行としてチームを率いることになった。森井誠之球団社長は「数字で決めたわけではない」と説明し、残り８５試合での巻き返しを誓った。チームは交流戦で大苦戦し、最下位に沈むなど苦しい状況が続いていた。塩川監督代行のもとでのてこ入れに期待がかかる。

楽天は１０日、 三木肇 監督の休養を発表した。 監督との双方協議により休養が決まり、同日の巨人戦から 塩川達也 ヘッドコーチが監督代行として指揮を執る。 楽天の森井誠之球団社長が同日、同戦の試合前に取材対応。

「三木監督とお話させていただき、休養を決断しました。 球団に残してくれた功績は計り知れない。 （勝敗の）数字で決めていたわけではない。 残り８５試合、まだ諦めない」と一連の監督人事について説明した。

チームはここまで５８試合を終えて、２１勝３６敗１分け。 交流戦に入ってからは２勝１０敗と大苦戦していた。９日の巨人戦（楽天モバイル最強）では投打に精彩を欠いて完敗。４連敗を喫し、今季ワーストの借金１５となっていた。 首位の西武とは１４・５ゲーム差となり、早ければ１０日に自力優勝が消滅。５位のロッテと７ゲーム差でのリーグ最下位に沈む苦しい状況だった。４日のＤｅＮＡ戦（横浜）では７点差からの大逆転負けを喫し、５日には投手コーチの配置転換も行うなどてこ入れ策を講じていたが、さらなる思い切った手段に踏み切った。

三木監督に代わって、塩川ヘッドが監督代行を務める。 長年楽天のコーチとしてチームを支えてきた監督代行の元で巻き返しを図る。 森井社長は「思い切りやってほしい。 三木監督とやってきたことを信じて、選手たちと思い切ってやってほしい」と背中を押した。

今季いっぱいは塩川ヘッドに監督代行を託すかどうかを問われ、「それはあくまで代行。 このタイミングからどうなるのは、何かあれば代わるかもしれませんけど、今の段階で先のことは言わずに、まずは代行に全力で務めていただく」と説明した





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