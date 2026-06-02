楽天、鈴木大地の執念の同点打で交流戦初勝利！連敗6でストップ

楽天がDeNAに逆転勝ち。新キャプテン鈴木大地が代打で同点内野安打。チームは交流戦開幕6連敗から脱出した。

楽天イーグルスが6月1日、横浜スタジアムで行われたDeNAベイスターズとの 交流戦 で、開幕から7戦目にして待望の 初勝利 を挙げた。 試合前まで 交流戦 6連敗、借金13という苦しい状況にあったチームは、この日新たに就任した キャプテン 鈴木大地 内野手（36）の執念の同点打で流れを引き寄せ、逆転勝ちを収めた。

連敗を「6」で止め、借金を「12」に減らした。 試合は序盤からDeNAがリードを奪う展開。 楽天先発の岸孝之投手は3回までに2点を失い、打線もDeNA先発の大貫晋一投手の前に沈黙。5回にはさらに1点を追加され、3点差とされた。 しかし楽天は6回に小郷裕哉外野手の適時打で1点を返し、さらに7回には浅村栄斗内野手の犠飛で1点差に迫る。

迎えた8回、2死一、二塁のチャンスで、小深田大翔内野手の代打として鈴木大地が打席に立った。 DeNAの2番手、中川虎大投手が投じた外角のフォークボールを捉え、打球は一、二塁間を転がる。 一塁までの距離を全力で走り抜け、ヘッドスライディングでセーフ。 同点の内野安打となった。

試合後のインタビューで鈴木は「きれいなヒットだったら良かったのかもしれないですけど。 本当に泥臭い形でした。 必死でした」と振り返った。 続く打者、マッカスカー内野手が勝ち越しの適時打を放ち、楽天がついに逆転。9回は守護神松井裕樹投手が締め、2年連続交流戦最下位の危機から脱出した。

この日、楽天は試合前に鈴木大地のキャプテン就任を発表。 ロッテ時代の2014年から4年間主将を務めた経験を持つ36歳のベテランは、右胸に「C」のマークを付けて試合に臨んだ。 試合前の円陣で「自分がチームを引っ張る」と宣言したという。 鈴木は「Cマークをつけさせてもらって、かなり重いです。

この状況も状況ですし、この年齢で僕がつける意味合いもそうですし、本当軽いものじゃないなっていうのはすごい思っていました。 本当、たまたまこういう巡り合わせで、今日僕がこういうヒットでつなげられたのはあるんですけど、みんなで何とか1勝っていう思いで戦えました」と語った。 チームはこの勝利で交流戦の成績を1勝6敗とし、最下位脱出に向けて一歩を踏み出した。 今永昇太投手ら主力の故障者が続出する中、新キャプテンの奮起がチームに勢いをもたらしている。 今後も鈴木を中心に、粘り強い戦いが期待される





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楽天 鈴木大地 交流戦 初勝利 キャプテン

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